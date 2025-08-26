गैंगस्टर और महिला तस्कर की मदद से ड्रग्स माफिया बनी सीमा, पुलिस से भी सीधा संपर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साढ़े 48 लाख रुपये कैश और 500 ग्राम ब्राउन शुगर ड्रग्स के साथ गिरफ्तारी सीमा नाथ सालों से मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त में लिप्त है। उसने गैंगस्टर महेश टोपी और महिला तस्कर पागूबाई की मदद से सप्लाई का नेटवर्क खड़ा किया है। सीमा ने द्वारकापुरी, राजेंद्रनगर, चंदननगर, अन्नपूर्णा, छत्रीपुरा और भंवरकुआं तक पैडलर तैयार कर लिए थे।

कईं पुलिसकर्मियों से भी उसका सीधा संपर्क था। डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक सीमा नाथ प्रतापगढ़ के तस्करों से सीधी जुड़ी थी। वह कूरियर के माध्यम से ड्रग्स मंगवा कर पैडलर के माध्यम से सप्लाई करती थी। उसने ड्रग्स से करोड़ों रुपये कमाए है।

पुलिस को पूछताछ में पता चला

शुरुआत आजाद नगर क्षेत्र की महिला तस्कर पागू बाई की मदद से की थी। इसके बाद इलाके के बदमाश महेश टोपी का साथ मिला और छह थाना क्षेत्र में पैडलर तैयार कर लिए। ड्रग्स के धंधे में उतरने के बाद उसकी शुभम नेपाली से दुश्मनी भी हो गई। सीमा के भाई चेतन ने कई साल पहले सिरपुर में व्यापारी अतुल काकाणी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

फरारी में भी घर में छुपी थी सीमा, पुलिस बेखबर

सीमा नाथ अपराध शाखा और द्वारकापुरी के प्रकरण में फरार थी। इसके बाद भी वह घर में ही छुपी थी। पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। इस बार पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को सूचना मिली और सीधे डीसीपी को बताया। डीसीपी ने एसीपी की टीम भेज कर सीमा की गिरफ्तारी करवाई। सीमा से द्वारकापुरी के कई पुलिसकर्मी मिले थे। कईं तो ट्रांसफर के बाद भी संपर्क में थे।