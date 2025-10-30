सावधान... इंदौर में Ghee के नाम पर बेच रहे जहर, 3400 KG से अधिक घी जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खानपान के लिए प्रसिध्द शहर में मिलावटखोर सक्रिय हो गए है। मुनाफा कमाने के लालच में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने पालदा स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा, यहां से मिलावट की आशंका पर 3400 KG घी जब्त किया है। मौके पर घी में वनस्पती तेल मिला होना पाया गया। क्राइम ब्रांच की सूचना पर टीम ने यह छापेमारी श्री राम मिल्क फूड डेयरी पर की। अधिकारियों को 1,300 किग्रा से अधिक खुला घी और 1,700 किग्रा मदर चाइस ब्रांड नाम से पैक किया हुआ मिला है।

जब्त घी की कीमत 18 लाख रुपये से अधिक कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि घी में पाम ऑयल और अन्य सामग्री मिलाई गई थी। इसे शुद्ध घी के रूप में पैक किया गया था। मौके से निर्माण उपकरण, कच्चा माल और पैकेजिंग मशीनें भी जब्त कर ली गई हैं। नमूने जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जब्त घी का बाजार मूल्य 18 लाख रुपये से अधिक है। मिलावट की पुष्टि होने के बाद कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह फैक्ट्री नरेंद्र गुप्ता की है, वह मौके पर मिला था।

इंदौर की लैब में गुणवत्ता में पाई कमी के बाद हुई कार्रवाई लंबे समय से यह घी का काम कर रहा है। शहर में इसके कई अवैध गोडाउन भी बने हुए है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि मिलावटी घी के नमूनों का प्रारंभिक परीक्षण इंदौर में हाल ही में उद्घाटित फूड एंड ड्रग लैब के माध्यम से कराया गया। इसमें गुणवत्ता में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। घी मे वनस्पति होना पाया गया है। श्रीराम मिल्क एंड फूड डेरी पालदा का निरीक्षण किया गया, प्रतिष्ठान में घी का निर्माण और पैक किया जा रहा था। फैक्ट्री पर मदर चाइस एवं मिल्क क्रीम एवं अन्य ब्रांड के नाम से पैकिंग की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में सफेद कलर का फैट भी मिला, जिसकी प्राइमरी जांच में मिल्क फेट न होकर अन्य फेट की पुष्टि की गई। प्रतिष्ठान को आगामी आदेश तक बंद किया जा रहा है। इन ब्रांड के घी हुए जब्त टीम ने कैवल्य फ्रेश सुपर देशी घी, सब्हो डिलीशियस देशी घी, डेरी पावर घी, एसआरएमआई मदर चाइस गाय घी, एसआरएमआई मदर चाइस घी, एसआरएमआई मिल्क क्रीम गाय घी, एसआरएमआई मिल्क क्रीम देशी घी के विभिन्न पैकिंग के एवं लूज घी के कुल 10 नमूने जांच के लिए गए।