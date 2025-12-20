जूनियर पर जुल्म कर रहे सीनियर.... इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक माह में दूसरी बार रैगिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैंगिंग के मामले कम नहीं हो रहे हैं। सीनियर पर सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण यह मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक माह में दूसरी बार रैगिंग का मामला सामने आया है। जिसमें पूर्व में रैंगिग कर चुके सीनियर पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने निजी फ्लैट पर बुलवाया। यहां मारपीट की और डांस भी करवाया। इसके साथ ही शराब पीने के लिए भी उन्हें मजबूर किया गया।

इस मामले में इस बार यूजीसी के बजाय शिकायत का एक अज्ञात पत्र कॉलेज के पास पहुंचा है। इसमें एंटी रैंगिग कमेटी द्वारा की गई जांच में इसकी पुष्टि हुई है। रैगिंग से पीड़ित विद्यार्थियों में एक इंदौर के प्रसिध्द डाॅक्टर का बेटा भी शामिल है।

जानकारी अनुसार शिकायत में जूनियर विद्यार्थियों ने बताया कि वह वर्ष 2025 बैच के विद्यार्थी है, वर्ष 2024 के विद्यार्थियों ने हमें अपने निजी फ्लैट पर बुलाया था। यहां उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। इसके अलावा डांस भी करवाया और शराब पीने के लिए भी मजबूर किया। शिकायत की जांच में यह पता चला कि रैंगिग में शामिल सीनियर में दो वह भी शामिल हैं, जो 18 नवंबर की घटना में भी शामिल थे। इन्हें एक माह के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा सस्पेंड कर दिया था। यानी कॉलेज द्वारा की गई सस्पेंड की कार्रवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है। मामले में डीन अरविंद घनघोरिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।