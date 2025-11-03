शाहबानो बेगम की बेटी ने फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाली शाहबानो बेगम की बेटी सिद्दिका बेगम ने मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने 7 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा है कि बानो के उत्तराधिकारियों की सहमति के बगैर यह फिल्म नहीं बनाई जानी चाहिए थी क्योंकि इसमें व्यक्तिगत घटनाओं का चित्रण शामिल है। सोमवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। आरंभिक तर्क सुनने के बाद अब मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी।

याचिका में कहा है कि फिल्म के टीजर और ट्रेलर एक काल्पनिक कहानी बुनते हैं जो इसमें शामिल व्यक्तियों के व्यक्तित्व और निजी जीवन को विकृत करती है। सोमवार को सुनवाई के दौरान निर्माताओं में से तर्क रखा गया कि फिल्म की शुरुआत में ही दिया गया है कि यह काल्पनिक कहानी है बायोपिक नहीं है। इसलिए इस फिल्म को बनाने के लिए शाहबानो के उत्तराधिकारियों से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं। निर्माता