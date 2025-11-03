मेरी खबरें
    शाहबानो बेगम की बेटी ने फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की

    याचिका में कहा है कि फिल्म के टीजर और ट्रेलर एक काल्पनिक कहानी बुनते हैं जो इसमें शामिल व्यक्तियों के व्यक्तित्व और निजी जीवन को विकृत करती है। सोमवार को सुनवाई के दौरान निर्माताओं में से तर्क रखा गया कि फिल्म की शुरुआत में ही दिया गया है कि यह काल्पनिक कहानी है बायोपिक नहीं है।

    By Kuldeep Bhawsar
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 09:36:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 09:37:56 PM (IST)
    शाहबानो बेगम की बेटी ने फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की
    इंदौर की हाईकोर्ट में बेंच में लगाई गई याचिका।

    HighLights

    1. मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष दायर की याचिका।
    2. याचिका के अनुसार टीजर और ट्रेलर काल्पनिक कहानी बुनते हैं।
    3. जो कि इसमें शामिल व्यक्तियों के निजी जीवन को विकृत करती है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाली शाहबानो बेगम की बेटी सिद्दिका बेगम ने मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने 7 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा है कि बानो के उत्तराधिकारियों की सहमति के बगैर यह फिल्म नहीं बनाई जानी चाहिए थी क्योंकि इसमें व्यक्तिगत घटनाओं का चित्रण शामिल है। सोमवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। आरंभिक तर्क सुनने के बाद अब मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी।

    याचिका में कहा है कि फिल्म के टीजर और ट्रेलर एक काल्पनिक कहानी बुनते हैं जो इसमें शामिल व्यक्तियों के व्यक्तित्व और निजी जीवन को विकृत करती है। सोमवार को सुनवाई के दौरान निर्माताओं में से तर्क रखा गया कि फिल्म की शुरुआत में ही दिया गया है कि यह काल्पनिक कहानी है बायोपिक नहीं है। इसलिए इस फिल्म को बनाने के लिए शाहबानो के उत्तराधिकारियों से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं। निर्माता


    इंसोम्निया फिल्म्स की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एचवाई मेहता, चिन्मय मेहता और चंद्रजीत दास ने बताया कि कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगी। इसके बाद ही तय होगा कि फिल्म हक के रिलीज पर रोक लगेगी या नहीं।

    ये है शाहबानो मामला

    • वर्ष 1978 में पति द्वारा तलाक दिए जाने के बाद इंदौर निवासी शाहबानो नामक महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

    • कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि यह धारा मुस्लिम महिलाओं सहित सभी पर लागू होती है और पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।

    • हालांकि, इस फैसले पर मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद, सरकार ने एक कानून पारित किया जिसने मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण को केवल इद्दत अवधि तक सीमित कर दिया।

