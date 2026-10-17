‘हां, नौकरी मांगने आई थी…', ताई के मजाक ने छेड़ी सियासी चर्चा, CM से मुलाकात के बाद सुर्खियों में सुमित्रा महाजन का बयान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : ‘नौकरी मांगने आई थी…’ ताई के इस एक मजाक ने राजनीतिक गलियारों में सियासी चर्चा छेड़ दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद दिए गए सुमित्रा महाजन का बयान सुर्खियों में आ गया है।

इंदौर की रेसिडेंसी कोठी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलीं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और चर्चा की। मुलाकात के बाद मीडिया के सवाल पर ताई ने मजाकिया अंदाज में कहा कि “हां, नौकरी मांगने आई थी।” राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं मीडिया ने मुलाकात की वजह पूछी तो उनके इस मजाकिया या तंज वाले अंदाज भरे इस एक जवाब के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इंदौर से लगातार 8 बार सांसद रहीं सुमित्रा महाजन, लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली है।