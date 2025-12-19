राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग कोर्ट से सोनम की जमानत याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी। इस हत्याकांड की सुनवाई शिलांग कोर्ट में की जा रही है। मेघालय पुलिस 90 गवाहों को कोर्ट में पेश करेगी। इनमें से 20 गवाह इंदौर के हैं।

गौरतलब है कि इंदौर के सहकार नगर निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या शिलांग में हुई। वहां वह पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर गया था।

जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने प्रेमी राज कुशवाह, आकाश, विशाल और एक अन्य के साथ मिलकर राजा की हत्या की। इस मामले में पांचों आरोपित शिलांग जेल में हैं।

राजा रघुवंशी के भाई विपिन के कोर्ट में बयान हो चुके हैं। सोनम की दो सहेलियों के भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष बयान हुए हैं।

अब छह जनवरी को कोर्ट ने इंदौर के तीन गवाहों को समन जारी कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के आदेश दिए हैं।