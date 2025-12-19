मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग कोर्ट से सोनम की जमानत याचिका खारिज

    जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने प्रेमी राज कुशवाह, आकाश, विशाल और एक अन्य के साथ मिलकर राजा की हत्या की। इस मामले में पांचों आरोपित शिलांग ज ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 10:41:22 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 10:47:49 PM (IST)
    राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग कोर्ट से सोनम की जमानत याचिका खारिज
    सोनम रघुवंशी को नहीं मिली जमानत।

    HighLights

    1. इस मामले में पांचों आरोपित इस समय शिलांग जेल में हैं
    2. राजा रघुवंशी के भाई विपिन के कोर्ट में बयान हो चुके हैं
    3. सोनम की दो सहेलियों के भी वीसी के जरिये बयान हुए हैं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी। इस हत्याकांड की सुनवाई शिलांग कोर्ट में की जा रही है। मेघालय पुलिस 90 गवाहों को कोर्ट में पेश करेगी। इनमें से 20 गवाह इंदौर के हैं।

    गौरतलब है कि इंदौर के सहकार नगर निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या शिलांग में हुई। वहां वह पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर गया था।

    जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने प्रेमी राज कुशवाह, आकाश, विशाल और एक अन्य के साथ मिलकर राजा की हत्या की। इस मामले में पांचों आरोपित शिलांग जेल में हैं।

    राजा रघुवंशी के भाई विपिन के कोर्ट में बयान हो चुके हैं। सोनम की दो सहेलियों के भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष बयान हुए हैं।

    अब छह जनवरी को कोर्ट ने इंदौर के तीन गवाहों को समन जारी कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के आदेश दिए हैं।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.