    इंदौर सराफा बाजार में एक ही दिन में चांदी के भाव में 8500 रुपये प्रति किलो का उछाल

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 06:57:14 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 06:58:25 PM (IST)
    इंदौर में सोने व चांदी के दाम।

    1. चांदी साढ़े आठ हजार रुपये उछली, तेजी से बाजार भी हैरान
    2. इसी के साथ सोने में 850 रुपये प्रति दस ग्राम की तेजी आई
    3. वायदा 4486 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। सोने-चांदी की कीमतें दिन प्रति दिन तेजी का नया रिकार्ड बना रही है। इंदौर सराफा बाजार में बुधवार को एक ही दिन में चांदी के भाव में 8500 रुपये प्रति किलो का उछाल देखा गया। सोने में भी 850 रुपये प्रति दस ग्राम की तेजी आई।

    अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में आ रही तेजी देश के बाजार में कीमती धातुओं के दाम बढ़ाने वाला प्रमुख कारक माना जा रहा है। बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में दोपहर के सत्र में सोना पहली बार 4,525 डालर प्रति औंस के पार निकला। इसके बाद थोड़ा फिसला और फिर वायदा 4486 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। चांदी में ऐतिहासिक तेजी जारी रही।


    कामेक्स पर चांदी वायदा दोपहर में 72 डालर के पार पहुंचने के बाद 248 सेंट की मजबूती के साथ 71.96 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। निवेशक बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और इस पक्की उम्मीद के बीच सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं कि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व अगले साल ब्याज दरों में और कटौती करेगा। लिहाजा कीमती धातुओं में निवेश के प्रति रुझान बना हुआ है।

    • बुधवार को इंदौर में सोना केडबरी 850 रुपये उछलकर 139850 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 8500 रुपये उछलकर 218500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

    • चांदी में तेजी के इस दौर और दामों के उच्च स्तर पर जाने के बाद बाजार भी हैरान है।

    • बड़े निवेशक भी सोच-समझकर हाथ डाल रहे हैं। फिर भी मंदी के बारे में कोई आश्वस्त नहीं है।

    • ज्वेलर्स का कहना है कि बढ़ते भू-राजनीतिक टकरावों से बाजार में मंदी नहीं आ रही।

    • अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नए सिरे से तनाव भी इसके कारण में शामिल है।

    • इसने वित्तीय बाज़ारों को अस्थिर कर दिया है।

    • सोने को पारंपरिक रूप से अनिश्चितता के ऐसे समय से फायदा होता रहा है।

    • आसान अमेरिकी मौद्रिक नीति की उम्मीदें भी एक प्रमुख कारण रही हैं।

    कामेक्स वायदा

    पर सोना वायदा बढ़कर 4486 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4525 डालर और नीचे में 4466 डालर प्रति औंस और चांदी 71.96 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 72.70 डालर और नीचे में 71.00 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 139850 सोना आरटीजीएस में 135700 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 124000 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • मंगलवार को सोना 139000 रुपये पर बंद हुआ।

    • चांदी चौरसा 218500, चांदी आरटीजीएस 221000 चांदी टंच 219000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2300 रु. प्रति नग बिका। मंगलवार को चांदी 210000 रु. पर बंद हुई थी।

