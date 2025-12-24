इंदौर सराफा बाजार में एक ही दिन में चांदी के भाव में 8500 रुपये प्रति किलो का उछाल

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। सोने-चांदी की कीमतें दिन प्रति दिन तेजी का नया रिकार्ड बना रही है। इंदौर सराफा बाजार में बुधवार को एक ही दिन में चांदी के भाव में 8500 रुपये प्रति किलो का उछाल देखा गया। सोने में भी 850 रुपये प्रति दस ग्राम की तेजी आई।

अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में आ रही तेजी देश के बाजार में कीमती धातुओं के दाम बढ़ाने वाला प्रमुख कारक माना जा रहा है। बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में दोपहर के सत्र में सोना पहली बार 4,525 डालर प्रति औंस के पार निकला। इसके बाद थोड़ा फिसला और फिर वायदा 4486 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। चांदी में ऐतिहासिक तेजी जारी रही।

कामेक्स पर चांदी वायदा दोपहर में 72 डालर के पार पहुंचने के बाद 248 सेंट की मजबूती के साथ 71.96 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। निवेशक बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और इस पक्की उम्मीद के बीच सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं कि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व अगले साल ब्याज दरों में और कटौती करेगा। लिहाजा कीमती धातुओं में निवेश के प्रति रुझान बना हुआ है। बुधवार को इंदौर में सोना केडबरी 850 रुपये उछलकर 139850 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 8500 रुपये उछलकर 218500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

चांदी में तेजी के इस दौर और दामों के उच्च स्तर पर जाने के बाद बाजार भी हैरान है।

बड़े निवेशक भी सोच-समझकर हाथ डाल रहे हैं। फिर भी मंदी के बारे में कोई आश्वस्त नहीं है।

ज्वेलर्स का कहना है कि बढ़ते भू-राजनीतिक टकरावों से बाजार में मंदी नहीं आ रही।

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नए सिरे से तनाव भी इसके कारण में शामिल है।

इसने वित्तीय बाज़ारों को अस्थिर कर दिया है।

सोने को पारंपरिक रूप से अनिश्चितता के ऐसे समय से फायदा होता रहा है।

आसान अमेरिकी मौद्रिक नीति की उम्मीदें भी एक प्रमुख कारण रही हैं। कामेक्स वायदा पर सोना वायदा बढ़कर 4486 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4525 डालर और नीचे में 4466 डालर प्रति औंस और चांदी 71.96 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 72.70 डालर और नीचे में 71.00 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।