    इंदौर में सोना केडबरी 600 रुपये उछलकर 133300 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा नकद में 3000 रुपये बढ़कर दो लाख के नजदीक 197000 रुपये प्रति किलो पर पह ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 07:22:57 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 07:25:50 PM (IST)
    इंदौर सराफा बाजार में चांदी 3000 रुपये, सोना 600 रुपये और उछला
    सोने और चांदी के रेट।

    HighLights

    1. चांदी में केवल निवेशक का रुझान ही देखने को मिल रहा है
    2. इन दिनों सोने के गहनों में भी कारोबार सुस्त देखा जा रहा है
    3. शनिवार को इंदौर सराफा में जीएसटी छापे से हलचल रही

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में इस सप्ताह सोने-चांदी वायदा में एतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को भी देर शाम के बाद सटोरियों और निवेशकों की खरीदारी के चलते सोना और चांदी वायदा रात को बढ़कर बंद हुआ।

    कामेक्स पर सोना वायदा 12 डालर उछलकर 4338 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 116 सेंट बढ़कर 67.02 डालर प्रति औंस के उच्च स्तर पर बंद हुई। इससे भारतीय बाजारों में शनिवार को सोने और चांदी कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है।


    इंदौर में सोना केडबरी 600 रुपये उछलकर 133300 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा नकद में 3000 रुपये बढ़कर दो लाख के नजदीक 197000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। आरटीजीएस में चांदी चौरसा 204000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया।

    ज्वेलर्स का मानना है कि चीन और अमेरिका द्वारा चांदी को होल्ड किए जाने के समाचार से बाजारों में इसकी भारी किल्लत है जिससे चांदी तेजी को सपोर्ट मिल रहा। हालांकि बाजारों में चांदी में उपभोक्ता ग्राहकी बेहद सुस्त है।

    चांदी में केवल निवेशक का रुझान ही देखने को मिल रहा है। सोने के गहनों में भी कारोबार सुस्त देखा जा रहा है। इस बीच शनिवार को इंदौर सराफा में जीएसटी छापे से हलचल रही। इसके चलते कई थोक गहनों वालों की दुकानें बंद रही।

    इंदौर के बंद भाव– इंदौर में सोना केडबरी रवा नकद में 133300 सोना (आरटीजीएस) 135500, सोना 22 कैरेट 120300 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) रहा। शुक्रवार को सोना 132700 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 197000, चांदी आरटीजीएस 204000 चांदी टंच 197500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2075 रु. प्रति नग बिका। शुक्रवार को चांदी 194000 रु. पर बंद हुई थी।

