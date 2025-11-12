Sonam Raghuvanshi Case: शिलांग कोर्ट में दो घंटे तक हुए राजा रघुवंशी के भाई विपिन के बयान, 20 से ज्यादा सवाल पूछे गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मंगलवार को भाई विपिन रघुवंशी के बयान शिलांग की कोर्ट में दर्ज किए गए। यहां दो घंटे तक विपिन से 20 से अधिक सवाल पूछे गए। विपिन ने हर सवाल का जवाब दिया। बयान 3.30 बजे शुरू हुए थे, जो शाम 5.30 बजे तक चलते रहे। बयान में बताया कि राजा और सोनम की सहमति से शादी की थी। शादी में दोनों पक्षों के रिश्तेदार और समाजजन पहुंचे थे।

इस दौरान शिलांग के सोहरा गांव स्थित खाई के पास राजा के शव की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट के समक्ष रखी गई। उसने कहा कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाह, आकाश सिंह राजपूत, विशाल और आनंद कुर्मी की मदद से हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्या के बाद सोनम लगातार पुलिस को बरगला रही थी।

विपिन ने बताया कि जब राजा से बात नहीं हो रही थी तो वे उसे ढूंढते हुए शिलांग पहुंचे थे। यहां रुककर राजा को ढूंढा, मशक्कत के बाद शव मिला था। हाथ पर नाम गुदा होने से उसकी पहचान हो पाई थी। विपिन ने शिलांग की कुछ होटलों के फुटेज हासिल किए थे। यह फुटेज भी कोर्ट में दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई आगामी 26 नवंबर को होगी। महिला को ब्लैकमेल करने वाले आरोपित पर प्रकरण इंदौर। महिला को ब्लैकमेल करने के मामले में द्वारकापुरी पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महिला शिक्षक है। उसकी विजय चौहान से पहचान हुई थी। अगस्त में महिला मोबाइल पर बात कर रही थी, तभी उसके पति ने देख लिया। इस बात पर घर में विवाद हुआ। महिला ने विजय से दूरी बना ली, लेकिन वह फिर भी परेशान करने लगा। धमकी दी कि बात नहीं की तो वह निजी फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाल देगा।