    Sonam Raghuvanshi Case: शिलांग कोर्ट में दो घंटे तक हुए राजा रघुवंशी के भाई विपिन के बयान, 20 से ज्यादा सवाल पूछे गए

    मेघालय में शिलांग के करीब हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में पत्नी सोनम रघुवशी और उसके प्रेमी राज कुशवाह, साथी आकाश सिंह राजपूत, विशाल और आनंद कुर्मी को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में राजा के भाई विपिन रघुवंशी के कोर्ट में बयान हुए, जिसमें उन्होंने सभी सवालों को जवाब दिया और हत्याकांड को लेकर कुछ वीडियो भी कोर्ट में पेश किए।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 01:27:06 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 01:47:33 PM (IST)
    सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के शादी के वक्त की तस्वीर।

    HighLights

    1. राजा और सोनम के परिवार की सहमति से शादी हुई थी।
    2. हत्या के बाद सोनम रघुवंशी लगातार पुलिस को बरगला रही थी।
    3. इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 26 नवंबर को होगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मंगलवार को भाई विपिन रघुवंशी के बयान शिलांग की कोर्ट में दर्ज किए गए। यहां दो घंटे तक विपिन से 20 से अधिक सवाल पूछे गए। विपिन ने हर सवाल का जवाब दिया। बयान 3.30 बजे शुरू हुए थे, जो शाम 5.30 बजे तक चलते रहे। बयान में बताया कि राजा और सोनम की सहमति से शादी की थी। शादी में दोनों पक्षों के रिश्तेदार और समाजजन पहुंचे थे।

    इस दौरान शिलांग के सोहरा गांव स्थित खाई के पास राजा के शव की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट के समक्ष रखी गई। उसने कहा कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाह, आकाश सिंह राजपूत, विशाल और आनंद कुर्मी की मदद से हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्या के बाद सोनम लगातार पुलिस को बरगला रही थी।


    विपिन ने बताया कि जब राजा से बात नहीं हो रही थी तो वे उसे ढूंढते हुए शिलांग पहुंचे थे। यहां रुककर राजा को ढूंढा, मशक्कत के बाद शव मिला था। हाथ पर नाम गुदा होने से उसकी पहचान हो पाई थी। विपिन ने शिलांग की कुछ होटलों के फुटेज हासिल किए थे। यह फुटेज भी कोर्ट में दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई आगामी 26 नवंबर को होगी।

