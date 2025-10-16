त्योहारों में MP वालों की बल्ले-बल्ले... बना रहे हैं घूमने का प्लान, इस राज्य के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए और उन्हें सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. अंबेडकर नगर (महू) और जयपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। जयपुर-महू-जयपुर स्पेशल दोनों दिशाओं में कुल तीन-तीन फेरों में चलाई जाएगी।

17 से 31 अक्टूबर तक चलेगी जयपुर-महू स्पेशल जयपुर-महू स्पेशल जयपुर से 17 से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर एक बजे प्रस्थान करेगी। शनिवार को रात डेढ़ बजे महू पहुंचेगी। रतलाम मंडल में ट्रेन चित्तौड़गढ़ (06.40/06.50), नीमच (08.18/08.20), मंदसौर (09.20/09.22), रतलाम (11.00/11.10) एवं इंदौर (रात 01.00/01.05 शनिवार) स्टेशन पर ठहरेगी।