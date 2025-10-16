त्योहारों में MP वालों की बल्ले-बल्ले... बना रहे हैं घूमने का प्लान, इस राज्य के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए और उन्हें सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. अंबेडकर नगर (महू) और जयपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। जयपुर-महू-जयपुर स्पेशल दोनों दिशाओं में कुल तीन-तीन फेरों में चलाई जाएगी।
जयपुर-महू स्पेशल जयपुर से 17 से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर एक बजे प्रस्थान करेगी। शनिवार को रात डेढ़ बजे महू पहुंचेगी। रतलाम मंडल में ट्रेन चित्तौड़गढ़ (06.40/06.50), नीमच (08.18/08.20), मंदसौर (09.20/09.22), रतलाम (11.00/11.10) एवं इंदौर (रात 01.00/01.05 शनिवार) स्टेशन पर ठहरेगी।
इसी प्रकार महू-जयपुर स्पेशल 18 अक्टूबर से एक नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को महू से सुबह 05.20 बजे प्रस्थान करेगी। इसी दिन शाम 18.10 बजे जयपुर पहुंचेगी। इसका रतलाम मंडल में ठहराव इंदौर (05.45/05.50), रतलाम (08.00/08.10), मंदसौर (09.40/09.42), नीमच (10.40/10.42) एवं चित्तौड़गढ़ (11.35/11.40) पर रहेगा।
यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, बिजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम एवं इंदौर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन एलएचबी कोच रेक से संचालित होगी। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनामी, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच शामिल होंगे।