    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 06:09:17 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 06:09:17 AM (IST)
    Indore: छात्रों के लिए काल बनी रईसजादे की कार, टक्कर से हवा में उड़कर 100 फीट दूर गिरे तीनों...दो की मौत, चालक अब तक फरार
    1. छात्रों की जान लेने वाली कार का फुटेज सामने आया है
    2. कार 100 से ज्यादा की रफ्तार में जाते नजर आ रही है।
    3. कट से निकलते ही कार ने उनको हवा में उड़ा दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्कीम-78 में कॉलेज छात्रों की जान लेने वाली कार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कार 100 से ज्यादा की रफ्तार में जाते नजर आ रही है। बाइक सवार छात्र जैसे ही डिवाइडर वाले कट से निकले, कार ने हवा में उड़ा दिया। तीनों छात्र करीब 100 फीट दूर जाकर गिरे और दो की मौत हो गई। बाइक की रगड़ से चिंगारी भी निकलते हुए दिख रही है। लसूड़िया पुलिस दूसरे दिन भी चालक और कार सवारों को पकड़ नहीं पाई है।

    शुक्रवार का मामला

    शुक्रवार रात लाइफ केयर अस्पताल के सामने प्रेस्टिज कॉलेज के छात्र श्रेयांश राठौर, आयुष राठौर और कृष्णपाल तंवर को काले रंग की कार (स्कार्पियो) ने टक्कर मार दी थी। इसमें कृष्णपाल और आयुष की मौके पर ही मौत हो गई। टीआई तारेश सोनी के अनुसार कार वैभव लक्ष्मीनगर (विजयनगर) निवासी अभिजीत पुत्र मानसिंह कुशवाह की है, जो शुक्रवार शाम ही खरीदी थी। कार में घटना के वक्त चार युवकों के होने की जानकारी मिली है।


    चालक की तलाश जारी

    पुलिस ने रविवार को घटनास्थल पर छानबीन की और सीसीटीवी फुटेज निकाले। उसमें कार तेज रफ्तार में जाते हुए दिखाई दी है। कार चालक के ध्यान न देने के कारण छात्र चपेट में आ गए और दूर तक घसीटते हुए चले गए। बाइक भी कार के पहियों में फंस गई और जोरदार चिंगारी निकली। टीआई के अनुसार चालक की तलाश की जा रही है।

