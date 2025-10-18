जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना, जानें किससे होने वाली है शादी?

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बनने जा रही हैं। वे फिल्म निर्देशक और गायक पलाश मुछाल से शादी के बंधन में बंधेंगी। यह बाद खुद पलाश ने शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वीकार की। एक सवाल के जवाब में पलाश ने अपने विवाह की घोषणा करते हुए स्वीकार किया कि महिला क्रिकेट टीम की सितारा खिलाड़ी स्मृति मंधाना से भी शीघ्र परिणय सूत्र ने बंधने जा रहे हैं।

इस समय इंदौर में है भारतीय महिला क्रिकेट टीम बता दें कि वर्ल्ड कप के चलते भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंदौर में है। 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला भी खेला जाएगा। पलाश ने इस मैच के लिए स्मृति मंधाना और पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह भी हैं और मैच देखने जाएंगे।