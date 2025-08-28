मेरी खबरें
    MP में जल्द शुरू होगा राज्य का पहला सरकारी ‘ओबेसिटी क्लीनिक’, जांच से सर्जरी तक हर सुविधा होगी बिल्कुल फ्री

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 07:40:57 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 07:40:57 PM (IST)
    मोटापे से जूझ रहे मरीजों के लिए एमवाय अस्पताल में होगी स्थापना (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. एमवाय अस्पताल में ओबेसिटी क्लीनिक की स्थापना की जा रही है
    2. एक माह के अंदर ओपीडी बिल्डिंग पर प्रारंभ होगा क्लीनिक
    3. इसके लिए सभी आवश्यक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमवाय अस्पताल में ओबेसिटी क्लीनिक की स्थापना की जा रही है। यह प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा, जहां मोटापे से पीड़ित लोगों को आधुनिक चिकित्सा और परामर्श की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। यह क्लीनिक एक माह के अंदर ओपीडी बिल्डिंग की तल मंजिल पर प्रारंभ होगा।

    इसके लिए सभी आवश्यक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। ओबेसिटी क्लीनिक में पेट रोग विशेषज्ञ, गैस्ट्रो सर्जन, एंडोक्रेनोलाजिस्ट, एमडी मेडिसिन जैसे विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। वर्तमान में मरीजों को बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहां लाखों रुपये का खर्च आता है। सरकारी अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध होगी।

    मरीजों को किया जाएगा जागरूक

    इलाज के साथ ही मरीजों को मोटापे से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। डाइटीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट भी इस टीम का हिस्सा होंगे। मरीजों को डाइट चार्ट, व्यायाम की विधियां और जीवनशैली सुधार के बारे में नियमित जानकारी दी जाएगी।

    प्रति सोमवार ओपीडी

    अधिकारियों ने बताया कि ओबेसिटी क्लीनिक में प्रति सोमवार को ओपीडी लगाई जाएगी। अन्य विभागों से मोटापे से ग्रस्त मरीजों को भी यहां भेजा जाएगा। मरीजों का बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) जांचा जाएगा। साथ ही बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच के बाद उचित इलाज किया जाएगा।

    बच्चे और युवा भी हो रहे प्रभावित

    विशेषज्ञों के अनुसार, मोटापा केवल दिखावे तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, हड्डियों की कमजोरी, स्लीप एपनिया और कैंसर। प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी किसी न किसी स्तर पर मोटापे से प्रभावित है, जिसमें बच्चों और युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

    तेजी से बढ़ रही मोटापे की समस्या को देखते हुए एमवाय अस्पताल की ओपीडी बिल्डिंग में ओबेसिटी क्लीनिक की स्थापना की जा रही है। मरीजों को यहां जांच से लेकर सर्जरी की सुविधा फ्री मिलेगी। - डा. अरविंद घनघोरिया, डीन, एमजीएम मेडिकल कॉलेज।

