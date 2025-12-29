MP में खेल प्रोत्साहन के दावों की खुली पोल... राज्य स्तरीय खेल कराकर सर्टिफिकेट देना भूला विभाग, प्रमाण पत्र को भटक रहे खिलाड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शालेय खेल स्पर्धा के चार महीने बाद भी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र नहीं मिल सके हैं। यह स्पर्धा 15 सितंबर को स्थानीय वैष्णव स्कूल में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेशभर से स्कूली खिलाड़ी शामिल हुए थे। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद न तो विजेता खिलाड़ियों को और न ही प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

स्थिति यह है कि अब राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धा भी संपन्न हो चुकी है, लेकिन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने वाले छात्र प्रमाण पत्रों के लिए अब भी भटक रहे हैं। विशेष रूप से अन्य जिलों से इंदौर आए खिलाड़ी और उनके अभिभावक सबसे अधिक परेशान हैं।