मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में खेल प्रोत्साहन के दावों की खुली पोल... राज्य स्तरीय खेल कराकर सर्टिफिकेट देना भूला विभाग, प्रमाण पत्र को भटक रहे खिलाड़ी

    खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली शालेय खेल स्पर्धाएं अब सवालों के घेरे में हैं। इंदौर में शिक्षा ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 07:58:23 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 07:58:23 PM (IST)
    MP में खेल प्रोत्साहन के दावों की खुली पोल... राज्य स्तरीय खेल कराकर सर्टिफिकेट देना भूला विभाग, प्रमाण पत्र को भटक रहे खिलाड़ी
    MP में राज्य स्तरीय खेल स्पर्धा के चार महीने बाद भी नहीं मिले प्रमाण पत्र। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. राज्य स्तरीय स्पर्धा 15 सितंबर को वैष्णव स्कूल में हुई
    2. प्रदेशभर से स्कूली खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया
    3. चार महीने बाद भी प्रमाण पत्र वितरित नहीं किए गए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शालेय खेल स्पर्धा के चार महीने बाद भी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र नहीं मिल सके हैं। यह स्पर्धा 15 सितंबर को स्थानीय वैष्णव स्कूल में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेशभर से स्कूली खिलाड़ी शामिल हुए थे। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद न तो विजेता खिलाड़ियों को और न ही प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

    स्थिति यह है कि अब राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धा भी संपन्न हो चुकी है, लेकिन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने वाले छात्र प्रमाण पत्रों के लिए अब भी भटक रहे हैं। विशेष रूप से अन्य जिलों से इंदौर आए खिलाड़ी और उनके अभिभावक सबसे अधिक परेशान हैं।


    शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन प्रमाण पत्र न मिलने से खिलाड़ियों का मनोबल प्रभावित हो रहा है।

    खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र तैयार हो चुके हैं। मेरी जिला खेल अधिकारी से चर्चा हुई है। हमारा प्रयास है कि एक-दो दिन में प्रमाण पत्र बांट दिए जाएंगे। यह भी प्रयास है कि खिलाड़ियों को कोरियर के जरिए प्रमाण पत्र भेज दिए जाएं।

    -शांता स्वामी जिला शिक्षा अधिकारी, इंदौर

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.