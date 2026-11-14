इंदौर में आवारा कुत्तों का आतंक: रोज 121 लोग और 22 बच्चे हो रहे शिकार, अक्टूबर में 3,754 डॉग बाइट केस

नीरज व्यास, नईदुनिया, इंदौर। शहर में कुत्तों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुत्तों की बर्थ कंट्रोल के दावे सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहे हैं। हकीकत में स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। शहर में हर रोज कुत्ते के काटने के 121 केस इलाज के लिए हुकुमचंद अस्पताल पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं हर रोज 22 बच्चे कुत्तों के शिकार बन रहे हैं।

अक्टूबर माह के 31 दिनों में डॉग बाइट के 3,754 मामले सामने आए, वहीं अन्य जानवरों को मिलाकर कुल 4,178 लोग अस्पताल पहुंचे। इनमें कैट बाइट, रैट बाइट और मंकी बाइट के मरीज भी शामिल रहे। बता दें कि बीते कुछ सालों में शहरी सीमा में कुत्तों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसे लेकर आम जनता हर स्तर पर शिकायत कर चुकी है, लेकिन अब तक स्थिति से निपटने के लिए ठोस इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं।

अक्टूबर माह में अस्पताल पहुंचे मरीजों का विवरण काटने का प्रकार पुरुष महिला बच्चे टोटल डॉग बाइट 2,353 713 688 3,754 रैट बाइट 68 35 15 118 कैट बाइट 109 96 47 252 मंकी बाइट 27 12 06 45 एनिमल बाइट 03 03 03 09 कुल 2,560 859 759 4,178 इन स्थानों पर लगवा सकते हैं एंटी-रेबीज का इंजेक्शन एमवाय अस्पताल

हुकुमचंद अस्पताल, रेलवे स्टेशन के समीप

मल्हारगंज पॉली क्लीनिक

जिला अस्पताल

बाणगंगा सिविल अस्पताल घाव को 15 मिनट तक साबुन और पानी से धोएं किसी भी जानवर के काटने पर घाव को नजरअंदाज न करें। प्रभावित हिस्से को तुरंत साबुन और बहते पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोएं। इसके बाद एंटीसेप्टिक लगाएं और साफ कपड़े से हल्के हाथों से ढक दें। घाव पर मिर्च, हल्दी, मिट्टी या तेल जैसी चीजें बिल्कुल न लगाएं। घाव को खुद से बंद करने या टांके लगवाने की जल्दबाजी न करें। इसके बाद तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें। डॉक्टर की सलाह से एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाएं। टिटनेस का टीका भी जरूरी हो सकता है।