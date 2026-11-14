इंदौर में आवारा कुत्तों का आतंक: रोज 121 लोग और 22 बच्चे हो रहे शिकार, अक्टूबर में 3,754 डॉग बाइट केस

नीरज व्यास, नईदुनिया, इंदौर। शहर में कुत्तों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुत्तों की बर्थ कंट्रोल के दावे सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहे हैं। हकीकत में स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। शहर में हर रोज कुत्ते के काटने के 121 केस इलाज के लिए हुकुमचंद अस्पताल पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं हर रोज 22 बच्चे कुत्तों के शिकार बन रहे हैं।
अक्टूबर माह के 31 दिनों में डॉग बाइट के 3,754 मामले सामने आए, वहीं अन्य जानवरों को मिलाकर कुल 4,178 लोग अस्पताल पहुंचे। इनमें कैट बाइट, रैट बाइट और मंकी बाइट के मरीज भी शामिल रहे।
बता दें कि बीते कुछ सालों में शहरी सीमा में कुत्तों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसे लेकर आम जनता हर स्तर पर शिकायत कर चुकी है, लेकिन अब तक स्थिति से निपटने के लिए ठोस इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं।
|काटने का प्रकार
|पुरुष
|महिला
|बच्चे
|टोटल
|डॉग बाइट
|2,353
|713
|688
|3,754
|रैट बाइट
|68
|35
|15
|118
|कैट बाइट
|109
|96
|47
|252
|मंकी बाइट
|27
|12
|06
|45
|एनिमल बाइट
|03
|03
|03
|09
|कुल
|2,560
|859
|759
|4,178
किसी भी जानवर के काटने पर घाव को नजरअंदाज न करें। प्रभावित हिस्से को तुरंत साबुन और बहते पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोएं। इसके बाद एंटीसेप्टिक लगाएं और साफ कपड़े से हल्के हाथों से ढक दें। घाव पर मिर्च, हल्दी, मिट्टी या तेल जैसी चीजें बिल्कुल न लगाएं। घाव को खुद से बंद करने या टांके लगवाने की जल्दबाजी न करें। इसके बाद तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें। डॉक्टर की सलाह से एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाएं। टिटनेस का टीका भी जरूरी हो सकता है।
अक्टूबर माह में हुकुमचंद अस्पताल में जानवरों के काटने के 4 हजार से ज्यादा मामले आए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज मुहैया कराया गया। शहर के मध्य में होने से यहां हर महीने बड़ी संख्या में एनिमल बाइट के केस आते हैं। - डॉ. मधु मार्ग्रेट, प्रभारी, हुकुमचंद अस्पताल