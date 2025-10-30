STSF ने काले हिरण मांस तस्करी में मुंबई से चौथा तस्कर पकड़ा, तस्करों के कनेक्शन में मुंबई के कई रईस परिवार

मेरी खबरें
    MP News: काले हिरण के मांस की तस्करी में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से सबाह सलाहुद्दीन को गिरफ्तार किया है। टीम को पूछताछ में पता चला है कि गिरोह वॉट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करते थे।

    By Kapil Niley
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 09:36:09 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 09:39:07 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। काले हिरण के मांस की तस्करी में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से सबाह सलाहुद्दीन को गिरफ्तार किया है। विशेष कोर्ट ने तस्कर को तीन नवंबर तक की रिमांड भेजा है। टीम को पूछताछ में पता चला है कि गिरोह वॉट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करते थे। खाल के लिए बोली भी लगाई जाती थी। तस्कर के मोबाइल से सभी ग्रुप की चैटिंग डिलीट करना पाया गया।

    फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया मोबाइल

    अधिकारियों के मुताबिक, मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। बता दें कि दिसंबर 2024 में 65 किलो काले हिरण के मांस की तस्करी में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 11 महीने बाद कॉल डिटेल के आधार पर एसटीएसएफ ने मुंबई से गिरोह के एक और सदस्य को पकड़ा है। पूर्व में पकड़े गए इम्तियाज, सलमान और जौहर वन्यप्राणियों के शिकार में लिप्त पाए गए, जबकि अब पकड़ा गए सबाह मांस और खाल के लिए ग्राहकों की तलाश करता था।


    गिरोह से जुड़े हुए हैं मुंबई के कई रईस परिवार के तार

    गिरोह से मुंबई के कई रईस परिवार के तार जुड़े हुए हैं, जिन्हें सबाह मांस की डिलीवरी करता था। वहीं, हिरण-चीतल और संभार की खाल को मुंबई के अलावा अन्य राज्यों में बेचा जाता था। एसटीएसएफ ने इम्तियाज और सलमान को एक बार और रिमांड में लेने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए न्यायालय में आवेदन लगाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, इन दोनों तस्करों से तीसरी बार पूछताछ की जाएगी।

