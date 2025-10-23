मेरी खबरें
    इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से छात्रा हुई बीमार, 14 दिन की छुट्टी पर गई

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 09:47:32 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 09:48:59 PM (IST)
    इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से छात्रा हुई बीमार, 14 दिन की छुट्टी पर गई
    1. पांच दिन भर्ती रहकर 14 दिनों के मेडिकल लीव पर गई छात्रा।
    2. पीड़िता ने चार सीनियर छात्राओं की नामजद शिकायत की।
    3. पांच दिनों तक उसका इलाज एमवाय अस्पताल में चला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज(एमजीएम) के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में पीजी की प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर द्वारा की गई रैगिंग से छात्रा इतनी परेशान हो गई कि उसकी तबीयत खराब हो गई। पांच दिनों तक उसका इलाज एमवाय अस्पताल में चला।

    इसके बाद वह 14 दिनों का मेडिकल अवकाश लेकर घर चली गई। पीड़िता ने चार सीनियर छात्राओं की नामजद शिकायत की है। मामले में कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने आरोपित छात्राओं के बयान गुरुवार को दर्ज किए।

    हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी अनुसार मामले में पीड़िता ने एंटी रैगिंग सेल को इसकी शिकायत मेल के माध्यम से की है।

    प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के एचओडी नीलेश दलाल ने कहा कि मामले की जांच एंटी रैगिंग कमेटी कर रही है। जांच के बाद आगे के निर्णय भी कमेटी द्वारा ही लिए जाएंगे।


