Indore: कानून की पढ़ाई कर रहे अधिकारी के बेटे की संदिग्ध मौत, फ्लैट में दोस्तों के सामने अचानक जमीन पर गिरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 21 वर्षीय अक्षत अनारे की मंगलवार रात मौत हो गई। मूलत: धार निवासी अक्षत कानून की पढ़ाई करने इंदौर आया था। उसके पिता राजमल अनारे बड़वानी जिला कोर्ट में एडीपीओ है। अक्षत रूम पर युवक-युवतियों के साथ था। किसी बात पर विवाद हुआ और जोर से चिल्लाने लगा। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। विजय नगर टीआई चंद्रकांत पटेल के अनुसार घटना मंगलवार रात करीब साढ़े 12 बजे की है।

बड़वानी जिला कोर्ट में पदस्थ अक्षत स्कीम-54 (विजयनगर) में रहता था। वह कानून की पढ़ाई करने आया था। मंगलवार रात उसका दोस्त चंद्रपाल उर्फ चंदू पटेल,अभिषेक ,ललित और खुशी व सिमरन भी रूम पर थी। उसकी दोस्त अंजली नीचे थी। तभी किसी बात पर बहस हुई और विवाद करने लगे। अक्षत गुस्से में जोर से बात कर रहा था। वह दोस्तों पर भी चिल्लाने लगा। विवाद बढ़ने पर दोस्त नीचे आ गए। अक्षत भी उनके साथ नीचे आ गए। बात करते करते अक्षत की तबीयत बिगड़ने लगी।