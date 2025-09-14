MP News: आसमान में दिखे ड्रोन तो डर गए लोग... दहशत में आए भांडेरवासियों ने मारे पत्थर

नईदुनिया न्यूज, भांडेर। पिछले कुछ दिनों से भांडेर नगरीय क्षेत्र में रात्रि में संदिग्ध ड्रोन उड़ते नजर आ रहे हैं। जिनसे लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने आशंका जताई है कि इन ड्रोनों का उपयोग बस्ती के मकानों की रैकी करने के मकसद से किया जा रहा है। हालांकि अभी तक न तो किसी के द्वारा ऐसा कोई ड्रोन पकड़ा जा सका है और ना ही ड्रोन की वजह से कोई चोरी की वारदात सामने आई है। कुछ लोग रात्रि में उड़ रहे ड्रोनों द्वारा सर्वे कार्य होने का भी अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन सर्वे संबंधी मामले में तहसीलदार भांडेर सुनील भदौरिया से पूछे जाने पर उन्होंने इसे स्पष्ट नकार दिया।

उनका कहना था कि रात और दिन में कहीं भी ड्रोन के द्वारा किसी प्रकार का कोई सर्वे भांडेर क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है। बताया जाता है कि शुक्रवार को नगर के वार्ड 11 और 12 में तीन चार ड्रोन रात में उड़ते देखे गए। जिसके चलते लोग आशंकाओं से घिर गए। इस बीच इन ड्रोनों को मार गिराने के लिए बस्ती और सोन तलैया पहाड़ी पर हाथों में डंडे-पत्थर लेकर युवा दौड़ते देखे गए। कुछ लोगों ने डंडे-पत्थर भी इन उड़ते ड्रोनों पर फैंके। लेकिन उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए। इसके बाद लोगों ने देर रात डायल 112 को कॉल किया।