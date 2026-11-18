नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साइबर ठगों ने ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए इंदौर के एक युवक के बैंक खाते का इस्तेमाल किया। पीड़ितों ने शिकायत की और क्राइम ब्रांच ने एफआइआर दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके खाते के खिलाफ पांच राज्यों के अलग-अलग थानों में शिकायतें मिली हैं।

पांच राज्यों से मिली थीं संदिग्ध लेनदेन की शिकायतें एडीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार राज्य साइबर पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइ4सी) तथा एनसीआरपी पोर्टल पर उपलब्ध डेटा का विश्लेषण कर बैंक ऑफ इंडिया (विजय नगर) की जानकारी निकाली है। खाता मां शारदा नगर निवासी गौरव तिवारी के नाम का है। उसमें लाखों रुपये का संदिग्ध लेनदेन हुआ है। पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार कर लिया है।