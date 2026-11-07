स्वच्छ सर्वेक्षण परिणाम 11 नवंबर को, एक बार फिर सजेगा इंदौर के सिर पर ताज, 8 वर्षों से है सिरमौर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणाम 11 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। एक बार फिर इंदौर अपने सिर पर नंबर वन का ताज सजाने को तैयार है। 11 नवंबर को होने वाला पुरस्कार वितरण समारोह न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे से होगा। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु इसकी अध्यक्षता करेंगी।

कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवंं शहरी मामलों के मंत्री मनोहरलाल खट्टर और इसी विभाग के राज्यमंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर इस बार दो अलग-अलग केटेगरी में लिस्टेड है। सुपर लीग में उसका मुकाबला 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों से है। दूसरी तरफ वह स्वच्छता जोड़ी मुकाबले में भी शामिल है। उसे सिद्ध करना है कि वह सिर्फ खुद ही स्वच्छ नहीं है बल्कि दूसरे शहरों को स्वच्छ बनाने की क्षमता भी रखता है।