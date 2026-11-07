स्वच्छ सर्वेक्षण परिणाम 11 नवंबर को, एक बार फिर सजेगा इंदौर के सिर पर ताज, 8 वर्षों से है सिरमौर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणाम 11 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। एक बार फिर इंदौर अपने सिर पर नंबर वन का ताज सजाने को तैयार है। 11 नवंबर को होने वाला पुरस्कार वितरण समारोह न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे से होगा। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु इसकी अध्यक्षता करेंगी।
कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवंं शहरी मामलों के मंत्री मनोहरलाल खट्टर और इसी विभाग के राज्यमंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर इस बार दो अलग-अलग केटेगरी में लिस्टेड है। सुपर लीग में उसका मुकाबला 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों से है। दूसरी तरफ वह स्वच्छता जोड़ी मुकाबले में भी शामिल है। उसे सिद्ध करना है कि वह सिर्फ खुद ही स्वच्छ नहीं है बल्कि दूसरे शहरों को स्वच्छ बनाने की क्षमता भी रखता है।
इंदौर पिछले आठ वर्ष से स्वच्छता में लगातार देश का नंबर वन शहर बना हुआ है। 17 जुलाई 2025 को जब शहर के सिर पर आठवी बार नंबर वन का ताज सजा था तो उसे एक और जिम्मेदारी मिली थी खुद के साथ देपालपुर को भी स्वच्छ बनाने की। हमने इस जिम्मेदारी का बखूबी निभाया भी।
आज इंदौर के साथ-साथ देपालपुर भी स्वच्छ शहर बन चुका है। स्वच्छ सर्वक्षण मुकाबले में इस बार 4909 शहरों के बीच मुकाबला है। हालांकि इंदौर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के स्वच्छता लीग में शामिल है। इस केटेगरी में उसका मुख्य मुकाबला सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा जैसे शहरों से है। इसके साथ ही वह स्वच्छ शहर जोड़ी केटेगरी में भी शामिल है। इस केटेगरी में 72 शहर मेंटर की भूमिका में हैं। शामिल प्रत्येक शहर को मेंटी (कमजोर सहयोगी) की स्वच्छता सुधारना है।
इस बार मुकाबला 12500 अंकों का है। पिछले सर्वे में इंदौर को 99.75 अंक मिले थे। उम्मीद है कि इस बार हमारा इंदौर शत प्रतिशत अंक हासिल कर खुद को सिद्ध करेगा।
स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम 11 नवंबर को न्यू दिल्ली में घोषित होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर इंदौर देश का नंबर वन शहर बनेगा। इंदौर दोनों केटेगरी में नंबर वन रहेगा। -पुष्यमित्र भार्गव, महापौर, इंदौर
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