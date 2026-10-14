इंदौर में बड़ा हादसा टला, टेम्पो ट्रैवलर ने लोडिंग रिक्शा और बाइक सवार को मारी टक्कर, राहगीरों ने जमकर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मंगलवार सुबह एक टेम्पो ट्रैवलर के चालक ने कुछ वाहनों को टक्कर मार दी। हीरानगर क्षेत्र में लोडिंग वाहन को टक्कर मारने के बाद चालक बाणगंगा पहुंचा, जहां बाइक सवार को टक्कर मारते हुए बिजली के पोल में जा घुसा।

घटना के बाद लोगों ने करीब दो किलोमीटर तक वाहन का पीछा किया और चालक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे चालक को पसली सहित शरीर में अन्य जगहों पर गंभीर चोटें आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया। घायल आइसीयू में भर्ती है। हादसे में घायल बाइक सवार और एक अन्य व्यक्ति को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।