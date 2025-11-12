मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बिश्नोई समाज ने MP High Court में दिखाए आरोपियों द्वारा शिकार करते हुए 50 से ज्यादा वीडियो और फोटो

    काले हिरण के मांस तस्करी मामले में आरोपित सलमान पियारजी की जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। जमानत पर आपत्ति जताते हुए विश्नोई समाज द्वारा आरोपियों के 50 से ज्यादा फोटो और वीडियो प्रस्तुत किए गए, जिसमें वो शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 12:57:40 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 01:04:10 PM (IST)
    बिश्नोई समाज ने MP High Court में दिखाए आरोपियों द्वारा शिकार करते हुए 50 से ज्यादा वीडियो और फोटो
    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ। फाइल फोटो

    HighLights

    1. कुछ वीडियो में आरोपित कथित रूप से शिकार करते हुए दिखाई दे रहा है।
    2. वह शिकार के बाद वन्यप्राणियों के साथ फोटो भी खिंचवाते दिख रहा है।
    3. 65 किलो काले हिरण मांस तस्करी में गिरफ्तार हुआ था सलमान पियारजी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। काले हिरण के मांस तस्करी मामले में आरोपित सलमान पियारजी की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बिश्नोई समाज ने जमानत याचिका पर आपत्ति लेते हुए 50 से ज्यादा वीडियो और फोटो प्रस्तुत किए। कोर्ट रूम में लैपटाप पर इन वीडियो और फोटो चलाए गए। इनमें से कुछ वीडियो में आरोपित कथित रूप से शिकार करते हुए दिखाई दे रहा है।

    कुछ फोटोग्राफ में वह शिकार के बाद वन्यप्राणियों के साथ फोटो भी खिंचवाते दिख रहा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। 65 किलो काले हिरण मांस तस्करी में इम्तियाज खान, जौहर हुसैन और सलमान पियारजी को गिरफ्तार किया था। वन विभाग ने जप्त मोबाइल से डेटा रिकवर किया है, जिसमें शिकार करते हुए वीडियो-फोटो मिले हैं। साथ ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाला है। इसमें आरोपितों की लोकेशन जंगल में मिली है।


    यहां तक कि इनके बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई है। पिछले महीने जोगेश्वरी मुंबई से सुबाह को भी गिरफ्तार किया। मंगलवार को सलमान पियारजी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बिश्नोई समाज की ओर से एडवोकेट मनीष यादव ने आपत्ति प्रस्तुत की है। उन्होंने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि आरोपितों के मोबाइल की जांच में शिकार से जुड़े 50 से ज्यादा वीडियो जांच एजेंसी को मिले हैं। शिकार से जुड़े कई प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। मालूम हो कि यह मामला काफी चर्चित हुआ था। बिश्नोई समाज ने इस मामले को उठाया था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.