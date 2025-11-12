बिश्नोई समाज ने MP High Court में दिखाए आरोपियों द्वारा शिकार करते हुए 50 से ज्यादा वीडियो और फोटो

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। काले हिरण के मांस तस्करी मामले में आरोपित सलमान पियारजी की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बिश्नोई समाज ने जमानत याचिका पर आपत्ति लेते हुए 50 से ज्यादा वीडियो और फोटो प्रस्तुत किए। कोर्ट रूम में लैपटाप पर इन वीडियो और फोटो चलाए गए। इनमें से कुछ वीडियो में आरोपित कथित रूप से शिकार करते हुए दिखाई दे रहा है।

कुछ फोटोग्राफ में वह शिकार के बाद वन्यप्राणियों के साथ फोटो भी खिंचवाते दिख रहा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। 65 किलो काले हिरण मांस तस्करी में इम्तियाज खान, जौहर हुसैन और सलमान पियारजी को गिरफ्तार किया था। वन विभाग ने जप्त मोबाइल से डेटा रिकवर किया है, जिसमें शिकार करते हुए वीडियो-फोटो मिले हैं। साथ ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाला है। इसमें आरोपितों की लोकेशन जंगल में मिली है।