दिल की बीमारी जब दस्तक देती है, तो न तो कोई चेतावनी देती है और कई बार न ही संभलने का मौका। इंसान अपना रोज़मर्रा का जीवन जी रहा होता है और सीने में अचानक दर्द, घबराहट या तेज़ धड़कन सब कुछ बदलकर रख देती है। इस समय में, मरीज, परिजन और डॉक्टर, तीनों के लिए हर मिनट चुनौतियों भरा होता है। डॉक्टर का एक फैसला और टीम की एकजुट कोशिश किसी इंसान के पूरे जीवन की दिशा तय करती है। समय पर और सही इलाज मिल जाए, तो वही दिल दोबारा जीवन की रफ्तार पकड़ लेता है और थोड़ी-सी लापरवाही या देरी सब कुछ छीन भी सकती है।

ऐसे ही नाज़ुक पलों में इंदौर के दो ऐसे मरीजों को सफल इलाज मिला, जिनके लिए चिकित्सा विज्ञान भी एक कठिन परीक्षा के दौर से गुजरने वाला था। एक ओर दिल की दीवार फट चुकी एक बुज़ुर्ग महिला थीं, तो दूसरी ओर शरीर की सबसे बड़ी धमनी के फटने से जूझता एक अधेड़ उम्र का पुरुष। दोनों ही मामलों में समय के खिलाफ जंग थी और इस जंग में नेतृत्व कर रहे थे कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जन डॉ. मोहम्मद अली।

पहला मामला 75 वर्षीय महिला का था, जो दिल का दौरा पड़ने के बाद एक ऐसी दुर्लभ और बेहद खतरनाक स्थिति में फँस गईं, जहाँ ज़िंदगी हर पल हाथ से फिसलती नजर आ रही थी। उनके दिल के निचले हिस्सों को अलग करने वाली दीवार फट चुकी थी। इस स्थिति को चिकित्सकीय भाषा में वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें, तो जैसे दो कमरों के बीच की दीवार गिर जाए और सब मिल जाए। परिणामस्वरूप, रक्त का प्रवाह पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है और दिल शरीर को पर्याप्त खून पहुँचाने में असमर्थ हो जाता है। महिला की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। दिल की पम्पिंग क्षमता महज़ 20 से 25 प्रतिशत तक सिमट चुकी थी। हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि गुर्दों ने भी काम करना लगभग बंद कर दिया और क्रिएटिनिन का स्तर 7.5 तक पहुँच गया। वह कार्डियोजेनिक शॉक की अवस्था में थीं। यह एक ऐसी स्थिति है, जहाँ जीवन को बचाना अक्सर चमत्कार जैसा माना जाता है। डॉक्टर और उनकी टीम ने बिना समय गँवाए इंट्रा-एऑर्टिक बैलून पम्प लगाकर स्थिति को संभाला। परिजनों को पहले ही बता दिया गया था कि बिना सर्जरी के उनके बचने की संभावना लगभग शून्य है। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जोखिम उठाए बिना जीवन को बचाया भी नहीं जा सकता था।