Indore Crime News: मंदिर में घुसा, हाथ जोड़े और फिर आस-पास देखकर तोड़ दी दानपेटी और उड़ा लिए रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के विजन नगर थाना इलाके में मेघदूत नगर स्थित शिव मंदिर की दानपेटी से रुपये चुराने की वारदात सामने आई है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसमें चोर मंदिर के अंदर घुसता है फिर हाथ जोड़ते हुए आस-पास देखता है। इसके बाद दानपेटी को तोड़कर उसमें से रुपये निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी किसी के आने की आहट पाकर बाहर जाकर देखता है। जब कोई नहीं दिखता तो फिर अंदर आकर दानपेटी में हाथ डालकर मुट्ठी रुपये निकाल लिए और जेब में रखकर चला गया।

इस घटना की शिकायत पुलिस को की गई। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी गणेश कालदाते निवासी रामनगर भमोरी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी को यह नहीं पता था कि मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा है। उसकी नजर कैमरे पर नहीं पड़ थी क्योंकि वो ठीक ऊपर लगा था। घटना के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है।