सिंहस्थ से पहले इंदौर से लक्ष्मीबाई नगर के बीच बनेगा तीसरा रेलवे ट्रैक, दोगुना होगी ट्रेनों व यात्री संख्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश के बिजनेस हब कहे जाने वाले इंदौर शहर की रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। रेलवे द्वारा देश के 48 प्रमुख शहरों में इंदौर को शामिल कर यहां रेल सुविधाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सिंहस्थ से पहले इंदौर से लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन तक डबल ट्रैक के समानांतर तीसरा रेल ट्रैक तैयार होगा।

रेलवे द्वारा अगले पांच साल में इंदौर से ट्रेनों व यात्री संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सिंहस्थ के दौरान जब इंदौर में ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो ट्रेनों के लोड को इंदौर स्टेशन के अलावा लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन भी मैनेज करेगा।

इसके निर्माण की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही इसका निर्माण शुरू होगा। इसके बनने से इंदौर आने वाली ट्रेनों की संख्या दोगुना होगी। वर्तमान में इंदौर से 57 जोड़ी ट्रेनें संचालित हो रही हैं।

भविष्य में इंदौर-मनमाड़, इंदौर-खंडवा, इंदौर-धार व इंदौर-बुधनी का रेल नेटवर्क भी जुड़ेगा। ऐसे में इंदौर स्टेशन पर ट्रेनों व यात्रियों का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में भविष्य की जरूरत को देखते हुए इंदौर में मांगलिया से राऊ या मांगलिया से पालिया, हातोद होते हुए राऊ, रंगवासा तक बायपास के समानांतर रेलवे मालगाड़ियों के लिए सेपरेट गुड्स ट्रैक भी तैयार करेगा। ऐसे में इंदौर में मौजूदा ट्रैक पर यात्री ट्रेनों का आवागमन सुगम हो सकेगा। हालांकि अभी रेलवे प्रबंधन द्वारा इस पर सिर्फ विचार ही किया गया है। इसके लिए जल्द ठोस कदम उठाना होंगे।

गौरतलब है कि वर्तमान में 467 करोड़ रुपये से इंदौर रेलवे स्टेशन का री डेवलपमेंट किया जा रहा है। तीन साल पहले रेलवे बोर्ड को जनप्रतिनिधियों की ओर से पार्क रोड स्टेशन के विस्तार का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि दूसरे चरण में 500 करोड़ की लागत से पार्क रोड स्टेशन पर दो नए प्लेटफार्म का निर्माण भी भविष्य में किया जाएगा।

मौजूदा शास्त्री ब्रिज को तोड़कर 100 करोड़ में बनाएंगे नया आरओबी

इंदौर रेलवे स्टेशन पर एक नंबर प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाई जाएगी और यहां के प्लेटफार्म के गोलाई को कम किया जाएगा। इंदौर रेलवे स्टेशन के समीप शास्त्री रेलवे ओवर ब्रिज को जल्द तोड़ा जाएगा। इसके स्थान पर 100 करोड़ की लागत से नया रेलवे ओवरब्रिज तैयार किया जाएगा। इसे सिंहस्थ के पहले तैयार करने का लक्ष्य है। मौजूदा रेलवे ओवर ब्रिज की भुजाएं अभी रेलवे परिसर वाले हिस्से में आ रही हैं। ऐसे में भविष्य में इंदौर रेलवे स्टेशन पर थर्ड रेल डालने के लिए इस आरओबी को नए सिरे बनाकर चौड़ाई और ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी।

इंदौर के आसपास के स्टेशनों पर इस तरह करेगा विस्तार

लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन : दो नए प्लेटफार्म बनेंगे, कोचिंग कांप्लेक्स भी होगा तैयार

यहां फिलहाल तीन प्लेटफार्म, चार स्टेब्लिंग लाइन व एक शंटिंग नेक है। रेलवे द्वारा फिलहाल लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। नए साल में यह तैयार हो जाएगा। यहां स्टेशन बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और दो नए प्लेटफार्म निर्माणाधीन हैं और यह मार्च 2026 तक तैयार होंगे। इसके अलावा यहां पर 259 करोड़ रुपये की लागत से एक नया कोचिंग कांप्लेक्स तैयार होगा। इसमें पांच पिट लाइन, 7 स्टेब्लिंग लाइन व सिक कोच लाइन तैयार की जाएगी। इससे यहां प्रतिदिन 15 ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा। अभी इंदौर रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो में चार पिट लाइन हैं।

महू रेलवे स्टेशन : पिट लाइन व प्लेटफार्म को होगा विस्तार

महू रेलवे स्टेशन पर चार व पांच नंबर प्लेटफार्म का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे। इस तरह महू में अभी जहां तीन रेलवे ट्रैक हैं वो भविष्य में पांच हो जाएंगे। इसके अलावा महू में बने कोचिंग डिपो में अभी तीन पिट लाइन हैं, जल्द यहां 94 करोड़ रुपये की लागत से दो नई पिट लाइन तैयार की जाएगी। इससे यहां ट्रेनों के मेंटेनेंस की व्यवस्था बेहतर होगी। यहां से अभी 15 जोड़ी नियमित व दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

ट्रेनों की संख्या भी दोगुना हो जाएगी