MGM का कारनामा... एक साल से दिल में फंसी की एयरगन की तीन सुई, SSH के डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमजीएम मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में एक वर्ष से दिल के अंदर फंसी एयरगन की तीन सुईयां विशेषज्ञों ने जटिल सर्जरी कर निकाली है। 29 वर्षीय पर एक वर्ष पहले एयरगन से हमला हुआ था। तभी से उसके सीने के बाईं ओर लगातार दर्द बना हुआ था। इंदौर के कई अस्पतालों में उसने इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। क्योंकि दिल के अंदर दो सुई 2.5 और 1.5 इंच की फंसी हुई थी, वहीं एक इंच लंबी सुई सीने में फंसी थी।

सीने की झिल्ली और फेफड़ों के आसपास भी सुई ऐसे में ऑपरेशन करना बहुत जोखिम भरा होता है। विशेषज्ञों ने बताया कि युवक जब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचा, यहां डॉक्टरों ने जांच की। 2-डी इको में दिल के बाएं हिस्से में फंसी हुई सुई दिखाई दी। वहीं सीटी स्कैन में सीने की झिल्ली और फेफड़ों के आसपास भी सुई मिली। रिपोर्ट से पता चला कि बिना ऑपरेशन के मरीज की जान को खतरा बढ़ता जाएगा। सर्जरी के बाद मरीज को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, उसकी हालत में सुधार हो रहा है।