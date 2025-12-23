इंदौर में बीजेपी पार्षद के ऑफिस में तोड़फोड़ करने वाले तीन गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। बाणगंगा पुलिस ने भाजपा पार्षद संध्या जायसवाल के ऑफिस में तोड़फोड़ करने वाले तीन आरोपितों को पकड़ लिया है। मुख्य आरोपित शाहरुख खान अभी तक फरार है। पुलिस ने आरोपितों को जेल भेज दिया है।

टीआई सियारामसिंह गुर्जर के अनुसार पार्षद संध्या जायसवाल के पुत्र मासूम की शिकायत पर आरोपित शाहरुख और उसके साथियों के खिलाफ कायमी की गई थी।

मासूम का आरोप है कि महाकाल की सवारी में हुए थूककांड का मुख्य गवाह है। उस पर गवाही न देने का दबाव बनाया जा रहा है। शाहरुख साथियों के साथ ऑफिस में घुस गया और चाकू निकाल कर धमकाया।

उस वक्त आफिस में महिलाएं राशनकार्ड और अन्य काम से आई थी। कांच लगने के महिलाएं घायल भी हो गई थी।

सोमवार रात पुलिस ने घटना में आरोपित गोलू निवासी कुमड़ी कांकड़,विनोद निवासी शिवकंठ नगर और सौरभ राजपूत को पकड़ लिया। शाहरुख उर्फ जलील निवासी नजरपुर(उज्जैन) फरार हो गया है।

बदमाशों को थाने बुलाकर परेड करवाई,नोटिस भी थमाए

थर्टी फर्स्ट और नए साल पर हुड़दंग की आशँका में पुलिस ने आदतन अपराधियों पर सख्ती शुरु कर दी है। पुलसि थाने के रिकार्ड के आधार पर बदमाशों को थाना तलब कर परेड करवा रही है। मंगलवार को जोन-3 में 118 अपराधियों पर बाउंड ओवर की कार्रवाई की। कुछेक को नोटिस जारी किए है।