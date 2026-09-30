इंदौर में आरोपियों के हाथ-पैर में नकली पट्टा पहनाने के मामले में थाना प्रभारी सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नकली पट्टाकांड से पुलिस की किरकिरी कराने वाले हीरानगर टीआई सुशील पटेल को सोमवार को निलंबित कर दिया गया। बीते दिनों नकली पट्टाकांड के साथ दो अन्य मामलों को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। इनमें नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों से मारपीट और हत्या के आरोपियों की धरपकड़ में लापरवाही का मामला शामिल है। तीनों मामलों की विभागीय जांच के बाद टीआई पर कार्रवाई की गई।

हीरानगर टीआई सुशील पटेल के खिलाफ बीते कई दिनों से विभागीय जांच चल रही थी। इसकी जांच एडिशनल डीसीपी ने की। जांच रिपोर्ट सोमवार को डीसीपी अभिषेक रंजन को सौंपी गई। इसके बाद पटेल को निलंबित कर दिया गया। बीते दिनों नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ मारपीट का वीडियो बहुप्रसारित हुआ था।