इंदौर में जलसंकट से बचने के लिए तीन करोड़ लीटर पानी का दुबारा होगा इस्तेमाल, 30 एमएलडी क्षमता के चार ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : कम बरसात के बाद अब गर्मियों में जलसंकट की आशंका भांप कर नगर निगम तैयारियों में जुट गया है। शहर में ताजे पानी की मांग के दबाव घटाने के लिए अब सीवेज से निकले उपचारित पानी को बड़े पैमाने पर दोबारा इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू हो गई है।

चार स्थानों पर कुल 30 एमएलडी क्षमता के टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं जाएंगे। इनसे प्रतिदिन करीब 3 करोड़ लीटर उपचारित पानी उपलब्ध होगा। जलम अमृत परियोजना से इसके संग्रहण और वितरण का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। योजना में 133 उद्यानों को उपचारित पानी से जोड़ने और शहर के 22 जोन में 162.03 किमी सीवर लाइन के पुनर्वास या प्रतिस्थापन का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में बुधवार को सिटी बस कार्यालय में हुई अमृत प्रोजेक्ट और सीवरेज विभाग की समीक्षा बैठक में इन योजनाओं के साथ ड्रेनेज कार्यों, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), तालाबों में जल संग्रहण, कान्ह-सरस्वती नदी की सफाई और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में जलकार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा, पार्षद योगेश गेंदर, अपर आयुक्त आशीष कुमार सहित विभागीय अधिकारी और इंजीनियर मौजूद रहे।नगर निगम की अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) परियोजना के तहत चार स्थानों पर टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। इन प्लांटों से उपचारित पानी का इस्तेमाल उद्यानों की सिंचाई, सड़क धुलाई, निर्माण कार्य, सीवर सफाई और धूल नियंत्रण जैसे कामों में किया जा सकेगा। सरकारी भवनों, अस्पतालों, एयरपोर्ट, मेट्रो और औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसकी आपूर्ति की संभावनाएं तलाशने की योजना है।