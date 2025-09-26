CCTV से बचने के लिए नर्मदा नदी में कपड़े बहा कर भागा चोर, जमीन में गाढ़े तीस लाख के जेवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पॉश कॉलोनियों में चोरी करने वाले शातिर चोर दीपक बंसल को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने स्कीम-74, बंगाली चौराहा पर चार जगहों की चोरियां स्वीकारी है। आरोपित ने सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के डर से उसने वस्त्र नर्मदा नदी में बहा दिए और आभूषणों से भरा बैग जमीन में गाढ़ दिया। एसीपी आदित्य पटले के अनुसार 4 सितंबर को स्कीम-74 निवासी जगदीश पांडा के घर में चोरी हुई थी। जगदीश माता-पिता की देखभाल के लिए उड़ीसा चले गए थे।

20 सितंबर को लौटे और चोरी की रिपोर्ट लिखवाई। जगदीश ने पुलिस को बताया आरोपित लॉकर तोड़कर 25 हजार रुपये कैश और करीब 30 लाख रुपये कीमती आभूषण चुरा कर ले गया है। उसने घर में लगा डीवीआर भी उखाड़ दिया। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो कईं स्थानों पर रिकार्डिंग नहीं मिली और कईं स्थानों के कैमरे बंद मिले। बैकट्रेक के दौरान आरोपित दीपक पुत्र भागीरथ बंसल निवासी मदर इंडिया कॉलोनी इदगाह हिल्स भोपाल के फुटेज मिल गए।