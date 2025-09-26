मेरी खबरें
    CCTV से बचने के लिए नर्मदा नदी में कपड़े बहा कर भागा चोर, जमीन में गाढ़े तीस लाख के जेवर

    MP News: इंदौर के पॉश कॉलोनियों में चोरी करने वाले शातिर चोर दीपक बंसल को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के डर से अपने कपड़े नर्मदा नदी में बहा दिए और आभूषणों से भरा बैग जमीन में गाढ़ दिया। एसीपी आदित्य पटले के अनुसार 4 सितंबर को स्कीम-74 निवासी जगदीश पांडा के घर में चोरी हुई थी।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 09:40:25 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 09:40:25 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पॉश कॉलोनियों में चोरी करने वाले शातिर चोर दीपक बंसल को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने स्कीम-74, बंगाली चौराहा पर चार जगहों की चोरियां स्वीकारी है। आरोपित ने सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के डर से उसने वस्त्र नर्मदा नदी में बहा दिए और आभूषणों से भरा बैग जमीन में गाढ़ दिया। एसीपी आदित्य पटले के अनुसार 4 सितंबर को स्कीम-74 निवासी जगदीश पांडा के घर में चोरी हुई थी। जगदीश माता-पिता की देखभाल के लिए उड़ीसा चले गए थे।

    20 सितंबर को लौटे और चोरी की रिपोर्ट लिखवाई। जगदीश ने पुलिस को बताया आरोपित लॉकर तोड़कर 25 हजार रुपये कैश और करीब 30 लाख रुपये कीमती आभूषण चुरा कर ले गया है। उसने घर में लगा डीवीआर भी उखाड़ दिया। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो कईं स्थानों पर रिकार्डिंग नहीं मिली और कईं स्थानों के कैमरे बंद मिले। बैकट्रेक के दौरान आरोपित दीपक पुत्र भागीरथ बंसल निवासी मदर इंडिया कॉलोनी इदगाह हिल्स भोपाल के फुटेज मिल गए।

    चोर पर 19 केस दर्ज

    दीपक कुछ माह से कृष्णबाग कालोनी में रहने आ गया था। वह तीन महीने पूर्व ही जेल से छूटा है। उसके विरुद्ध लसूड़िया, कनाड़िया,विजयनगर, एमआइजी में 19 केस दर्ज है। एसआइ बलवीर रघुवंशी,प्रधान आरक्षक रविंद्र रघुवंशी नीलेश मल्होत्रा, कमल शाक्यवार की टीम ने आरोपित खंडवा के ग्राम खड़की से पकड़ लिया। दीपक ने बताया वह अकेला ही चोरी करता है। रंगाई-पुताई की आड़ में सूने घरों की रैकी कर लेता था। बैग में हमेशा टॉमी लेकर जाता था।

    मौका मिलते ही ताले तोड़ कर चोरी कर लेता था। जगदीश के घर से चुराए आभूषण उसने मौसी को सौंपे थे। मौसी ने जगदीश के इशारे पर आभूषणों से भरा बैग जमीन में गाढ़ दिया। उसने यह भी बताया कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के कारण रास्ते में वस्त्र बदले और नर्मदा नदी में कपड़े बहा दिए थे।

