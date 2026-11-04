इंदौर में सीमेंट से भरा बेकाबू ट्रैक्टर गुमटी-बाइक को रौंदते हुए खाई में पलटा, बोरियों के नीचे दबा मासूम

नईदुनिया न्यूज, इंदौर। खरड़ू बड़ी से पारा रोड पर एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां सीमेंट की बोरियों से भरा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी गुमटी और खड़ी बाइक को टक्कर मारते हुए खाई में पलट गया। इस भीषण हादसे में ट्रैक्टर में लदी सीमेंट की बोरियों के नीचे दबने से बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सीमेंट से भरा ट्रैक्टर खरड़ू बड़ी से पारा की ओर जा रहा था।

बाइक भी आई चपेट में उमरिया फाटक के समीप पहुंचते ही चालक ट्रैक्टर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर सड़क किनारे बनी एक गुमटी में जा घुसा। इस दौरान वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल भी ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए और वह पूरी तरह चकनाचूर हो गई। टक्कर मारने के बाद चालक ने घबराहट में ट्रैक्टर लेकर भागने की कोशिश की, जिससे ट्रैक्टर पूरी तरह अनियंत्रित होकर पास ही खाई में जा पलटा।