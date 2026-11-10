इंदौर में निभाई परंपरा... अग्निबाण की तरह चमकीं हिंगोटें, एक घंटे चली आग और साहस की लड़ाई

नईदुनिया न्यूज, विशाल राठी, गौतमपुरा : दीपावली के बाद आने वाले इस दिन का इंतजार पूरे मालवा अंचल को रहता है। शाम ढलते ही गौतमपुरा का मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया। हवा में उड़ती चिंगारियां, बारूद की गंध, ढाल थामे योद्धा और दर्शकों के उत्साह से भरा माहौल - यह सब किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था।

सोमवार को परंपरा, आस्था और अदम्य साहस का संगम बना यह ऐतिहासिक हिंगोट युद्ध शाम करीब साढ़े पांच बजे भगवान देवनारायण की पूजा-अर्चना के बाद शुरू हुआ। यह युद्ध रलायता मार्ग स्थित खारचा मैदान में तुर्रा और कलंगी दल के योद्धा आमने-सामने हुए। एक ओर खड़े थे गौतमपुरा के वीर, दूसरी ओर रूणजी के जांबाज।

आकाश में अग्नि की लपटें उठीं और हिंगोटें हवा में गूंज उठीं सिर पर पगड़ी, हाथ में ढाल और झोले में भरी सैकड़ों हिंगोटें यानि अग्निबाण, जिनसे योद्धा एक-दूसरे पर वार कर रहे थे। जैसे ही दोनों दलों के प्रमुखों ने संकेत दिया, आकाश में अग्नि की लपटें उठीं और हिंगोटें हवा में गूंज उठीं। इस पूरे युद्ध में किसी की जीत हार निर्धारित नहीं हुई। दोनाें दलों के 20 योद्धा घायल हुए। जिन्हें मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपचार दिया। आपातकाल की स्थिति में मौके पर दो एंबूलेंस व स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप भी लगाया गया। आग, धुआं और उत्साह से भरा मैदान करीब एक घंटे तक दोनों ओर से सैकड़ों हिंगोटें छोड़ी गईं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि पूरा मैदान धुएं से भर गया और योद्धा आग की परछाइयों की तरह नजर आने लगे। आसमान में उड़ती चिंगारियों के बीच ढालों से बचाव करते योद्धाओं की बहादुरी देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।