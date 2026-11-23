प्रणय चौहान, इंदौर। शहर में यातायात की व्यवस्था चरमराती जा रही है। अलग-अलग क्षेत्रों में व्यस्त समय में जाम लगना और वाहनों की लाइनें लगना आम बात हो गई है। सरवटे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ट्रैफिक जाम के हालात में सुधार नहीं हो रहा है। इसकी एक प्रमुख वजह सरवटे बस स्टैंड से निकलने वाली बसों का रेलवे स्टेशन तक मुख्य सड़क पर कई बार रुक-रुककर सवारियों की प्रतीक्षा करना और उनको बैठाना है।

सरवटे बस स्टैंड से हर पांच से 10 मिनट में उज्जैन सहित अन्य शहरों के लिए यात्री बसें रवाना होती हैं। इस कारण सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या फिर रात हो, कई बार जाम की स्थिति बनती है। इसके चलते सैकड़ों वाहन चालक सुबह से रात तक परेशान होते नजर आते हैं। वे यातायात विभाग और नगर निगम के जिम्मेदारों को कोसते रहते हैं।

सड़क के दोनों तरफ अस्थायी दुकानें और खाली बसों से बढ़ रही परेशानी सरवटे बस स्टैंड के बाहर मप्र की निजी बसें, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य राज्यों की सरकारी खाली बसें भी खड़ी रहती हैं, जो यातायात को बाधित करती हैं। सरवटे से रेलवे स्टेशन सड़क के दोनों तरफ अस्थायी दुकानें परेशानी का सबब बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की इन अस्थायी दुकानदारों पर नजर नहीं जाती है, लेकिन साठगांठ के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। सरवटे बस स्टैंड से रवाना होने वाली बसों के कारण रोजाना छोटी ग्वालटोली, मधुमिलन, पटेल ब्रिज के नीचे, रेलवे स्टेशन के सामने, रेलवे आरक्षण कार्यालय के सामने, पटेल ब्रिज चौराहे और एमवायएच द्वार के सामने जाम की स्थिति बनती नजर आती है। सरवटे से निकलने के बाद बसें पटेल ब्रिज के नीचे खड़ी रहती हैं। फिर यहां से रेंगते हुए आगे बढ़ती हैं। मात्र 300 मीटर दूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में प्रत्येक बस यात्रियों की प्रतीक्षा में 10 से 15 मिनट लगा देती है।