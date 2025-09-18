मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में देर रात हुई तेज बारिश में बच्चा नाले में बहा, सुबह मिली उसकी लाश

    इंदौर में बुधवार रात भारी बारिश में 8 साल का राजवीर मालवीय नाले में बह गया। गुरुवार सुबह उसका शव मिला। राजवीर माता-पिता का एकलौता बेटा था। स्थानीय लोग नाले के आसपास सुरक्षा इंतजाम नहीं होने पर सवाल उठा रहे हैं। बारिश के कारण हुए इस हादसे ने सबको झकझोर दिया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 10:42:33 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 10:46:37 AM (IST)
    इंदौर में देर रात हुई तेज बारिश में बच्चा नाले में बहा, सुबह मिली उसकी लाश
    पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को नाले में मिली बच्चे की लाश।

    HighLights

    1. राजवीर की नाले में बहने से दर्दनाक मौत हुई।
    2. नाले पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर लोग सवाल उठा रहे।
    3. राजवीर के माता-पिता एकलौते बेटे की मौत से सदमे में।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में बुधवार रात हुई तेज बारिश में मायाखेड़ी क्षेत्र में ओमेक्स सिटी के करीब एक बच्चा तेज पानी के बहाव में नाले में बह गया। बच्चे का नाम राजवीर मालवीय बताया जा रहा है और उसकी उम्र करीब 8 साल है।

    जानकारी के मुताबिक देर रात तेज बारिश के दौरान राजवीर के पिता राजपाल उसे एक जगह पर खड़े करके अपनी गाड़ी पार्क करने गए, जब वो वापस लौटे तो बच्चा वहां पर नहीं था। रात में ही परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। अंधेरा होने की वजह से बच्चे को खोजा नहीं जा सका।

    गुरुवार सुबह लसूड़‍िया थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने एक बार फिर सर्चिंग शुरू की तो राजवीर का शव मिला। बच्चे का शव कुछ दूरी पर एक पुल में फंसा हुआ मिला। आशंका जताई जा रही है कि बारिश में फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गया और पानी के बहाव में बह गया।

    घटना के बाद राजवीर के माता-पिता सदमे में हैं, वो उनका एकलौता बेटा था। उधर इलाके के लोग नाले के आस-पास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होने पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वहां दीवार या जाली लगी होती तो बच्चा अंदर नहीं बहता।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.