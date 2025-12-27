इंदौर में एपीके फाइल से ट्रांसपोर्टर का फोन हैक, ठग ने खाते से निकाले 7.85 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साइबर अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर के खाते से 7 लाख 85 हजार रुपये निकाल लिए। ठग ने पीएम किसान योजना का मैसेज बनाकर एपीके फाइल भेजी थी। लिंक ओपन करने पर ट्रांसपोर्टर का मोबाइल हैक हो गया और नियंत्रण ठग के हाथों में चला गया। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार गुलाब बाग कॉलोनी (देवासनाका) निवासी अनिल कुमार मिश्रा के साथ धोखाधड़ी हुई है। मिश्रा का ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। उसने पुलिस को बताया कि 27 अगस्त को अनजान नंबर से वाट्सएप पर लिंक आई थी।

मैसेज में पीएम किसान योजना लिखा हुआ था। अनिल ने लिंक ओपन कर ली थी। दोबारा इसी तरह की लिंक आने पर अनिल को शक हुआ और लिंक डिलिट कर दी। हालांकि उनका फोन पहले ही हैक हो चुका था। ठग ने दो बार में 7 लाख 85 हजार रुपये निकाल लिए।