    कैंसर मरीजों को बड़ी सौगात... अब इंदौर के सरकारी अस्पताल में होगा सटीक इलाज, आ रही 47 करोड़ की आधुनिक मशीन

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 09:33:51 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 09:33:51 PM (IST)
    कैंसर मरीजों को बड़ी सौगात... अब इंदौर के सरकारी अस्पताल में होगा सटीक इलाज, आ रही 47 करोड़ की आधुनिक मशीन
    'लीनियर एक्सेलेटर' मशीन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में कैंसर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जल्द ही अत्याधुनिक मशीन आने वाली है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित शासकीय कैंसर अस्पताल के लिए 'लीनियर एक्सेलेटर' मशीन का ऑर्डर दे दिया गया है। करीब 47 करोड़ रुपये की लागत वाली यह मशीन विश्व की सबसे आधुनिक मशीनों में से एक है। अस्पताल प्रबंधन पिछले 20 से अधिक वर्षों से इस मशीन की मांग कर रहा था। इंदौर के साथ-साथ जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के मेडिकल कॉलेजों को भी यह मशीन मिलने वाली है।

    बंकर तैयार, निजी अस्पतालों पर निर्भरता होगी कम

    मशीन को स्थापित करने के लिए कैंसर अस्पताल की नई इमारत में बंकर बनकर तैयार हो गया है। वर्तमान में मरीजों को लीनियर एक्सेलेटर से इलाज कराने के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वहां आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज तो नि:शुल्क हो जाता है, लेकिन अन्य मरीजों को 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का भारी खर्च उठाना पड़ता है। शासकीय कैंसर अस्पताल में हर वर्ष करीब तीन हजार से अधिक मरीज उपचार के लिए आते हैं, जहाँ फिलहाल पुरानी मशीनों के भरोसे ही इलाज हो रहा है। पुरानी मशीनें अक्सर खराब हो जाती हैं, जिससे उपचार में बाधा आती है।


    स्वस्थ कोशिकाओं को नहीं पहुंचेगा नुकसान

    लीनियर एक्सेलेटर मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे इलाज के दौरान कैंसर कोशिकाओं के अलावा अन्य स्वस्थ कोशिकाओं (सेल्स) को बहुत कम नुकसान पहुंचता है। कोबाल्ट व अन्य मशीनों से सिंकाई करने पर स्वस्थ सेल्स को भी क्षति पहुँचती है, जिससे मरीज की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उसे अन्य शारीरिक समस्याएं होने लगती हैं। इस नई मशीन से शक्तिशाली एक्स-किरणें निकलती हैं, जो सीधे कैंसर सेल्स को लक्षित कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। इससे मरीज के जल्द ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है।

    रेडियोथेरेपी में जोखिम कम और सटीक इलाज

    लीनियर एक्सेलेटर मशीन से सीधे ट्यूमर वाले हिस्से पर विकिरण (रेडिएशन) डाला जाता है। यह स्वस्थ सेल्स को नष्ट करने के बजाय केवल कैंसर सेल्स पर प्रभावी प्रहार करता है। चूंकि इसमें अन्य मशीनों के मुकाबले अधिक विकिरण निकलता है, इसलिए संचालन के दौरान ऑन्कोलॉजिस्ट की मौजूदगी अनिवार्य होती है। इस मशीन से रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट में जोखिम न के बराबर है।

    "कैंसर अस्पताल में अत्याधुनिक लीनियर एक्सेलेटर मशीन आ रही है। इससे रेडियोथेरेपी में मरीजों को कम समय लगेगा और आराम भी जल्दी मिलेगा। 47 करोड़ रुपये की मशीन हमने ऑर्डर कर दी है, जल्द ही यह मशीन आ जाएगी।" - डॉ. अरविंद घनघोरिया, डीन, एमजीएम मेडिकल कॉलेज

