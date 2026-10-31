टीही-धार नई रेल लाइन पर टेस्टिंग: पीथमपुर-सागौर के बीच 50 KM की रफ्तार से दौड़ा इंजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना के तहत शुक्रवार को पीथमपुर से सागौर के बीच ट्रैक पर 50 किमी प्रति घंटा की गति से डीजल इंजन चलाया गया। इस तरह इस ट्रैक के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई जो छह नवंबर तक चलेगी।

इस प्रोजेक्ट के तहत टीही से धार रेल पहुंचने का इंतजार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। टीही एवं धार के बीच नवनिर्मित बड़ी रेल लाइन का सिविल, विद्युतीकरण एवं सिग्नलिंग वर्क पूर्ण होने के बाद निरीक्षण एवं गति परीक्षण शुरू हो गया। इस दौरान में रेल संरक्षा आयुक्त, पश्चिम परिमंडल, मुंबई द्वारा भी नई रेल लाइन का निरीक्षण एवं गति निरीक्षण किया जाएगा।