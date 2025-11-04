इंदौर में हैरान करने वाला मामला, दहेज न मिलने पर दिया तीन तलाक, करवाया जबरन हलाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खजराना पुलिस ने 29 वर्षीय फरहाना खान की शिकायत पर पति वसीम पठान और सास गुड्डो बी के खिलाफ तीन तलाक का केस दर्ज किया है। आरोपित ने दहेज की पूर्ति न करने पर महिला से तीन बार तलाक कहा और साथ रखने से इन्कार कर दिया। पीड़िता द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर उसने हलाला करने की शर्त रख दी।

केस दर्ज टीआई मनोज सेंधव के मुताबिक, आरोपितों के विरुद्ध मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। रोशननगर (खजराना) की फरहाना की वसीम पठान (अशरफीनगर) से फरवरी 2010 में शादी हुई थी। आरोपित दहेज की मांग कर परेशान करते थे।