    इंदौर शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। एमआर-10 पर ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, इसके बाद वो उसे घसीटते हुए करीब 500 मीटर तक ले गया। आस-पास के लोग चिल्लाए तब ड्राइवर ने ट्रक को रोका। इस हादसे में बाइक सवार के शरीर में कई फ्रैक्चर हो गए और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 09:26:00 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 09:36:21 AM (IST)
    इंदौर में फिर ट्रक का कहर, अकाउंटेंट को 500 मीटर तक घसीटते हुए ले गया; लोग चिल्लाए तब ड्राइवर ने रोका
    बाइक को दूर तक घसीटते ले गया ट्रक।

    1. लोगों के शोर करने पर ट्रक रुका
    2. बाइक सवार की हालत गंभीर
    3. उसके शरीर में हो गए फ्रैक्चर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमआर-10 पर एक ट्रक चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। चालक ने ट्रक नहीं रोका और बाइक सवार फंसा गया। करीब 500 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। लोगों के शोर करने पर ट्रक रुका। बाइक सवार की हालत गंभीर है। उसके शरीर में फ्रैक्चर हुए हैं। हीरानगर पुलिस के मुताबिक हर्ष पुत्र राजू गोस्वामी निवासी रामनगर घायल हुआ है। वह सियागंज में अकाउंटेंट की नौकरी करता है।

    ड्यूटी खत्म कर घर की तरफ जा रहा था। एमआर-10 ब्रिज पर ट्रक क्रमांक एमपी-09-जीजी- 7049 ने टक्कर मार दी। ट्रक काफी तेज रफ्तार में था। चालक ने ट्रक रोका नहीं और घसीटते हुए आग तक ले गया। 26 वर्षीय हर्ष की हालत गंभीर है।


    एक अन्य सड़क हादसे में भी सदानंद पुत्र मनोहर और उसका साथी विशाल घायल हुआ है। घटना भंवरकुआं थाना अंतर्गत आईटी पार्क चौराहा की है। पुलिस के मुताबिक युवक बाइक से जा रहे थे। पीछे से तेज रफ्तार में आई आईबस ने टक्कर मार दी। दोनों दूर जाकर गिरे।

    इधर, नशे में कारों के कांच फोड़ने वाला बदमाश गिरफ्तार

    द्वारकापुरी पुलिस ने कारों के कांच फोड़ने वाले बदमाश रोहित नाडेला निवासी कुंदननगर को पकड़ लिया है। पुलिस ने उससे उठक-बैठक लगवाई है। आरोपित ने शराब के नशे में तोड़फोड़ की है। पुलिस के अनुसार सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात सूर्यदेव नगर में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। बाइक सवार बदमाशों ने पत्थर मार कर कारों के कांच फोड़ दिए थे।

    रणजीत हनुमान की प्रभातफेरी में चेन चोरी

    शुक्रवार को निकली रणजीत हनुमान की प्रभातफेरी में चोर घुस गए। एक युवक की चेन चुरा ली। अन्नपूर्णा पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक घटना शांतिनाथपुरी (हवा बंगला) निवासी 21 वर्षीय निर्मल गुजराती के साथ हुई है। निर्मल शुक्रवार तड़के रणजीत हनुमान की प्रभातफेरी में आया था। पार्किंग में किसी ने चेन चुरा ली।

