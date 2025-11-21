मेरी खबरें
    महाराष्ट्र-एमपी सीमा से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर सावधान, खुद को पुलिस बताकर लूट रहे बदमाश

    इंदौर से महाराष्ट्र जाने वाले ट्रकों को बदमाश महाराष्ट्र में प्रवेश करते ही लूट लेते हैं। जलगांव, नासिक और धुलिया में एफआइआर दर्ज करवाई गई है। इन सीरियल घटनाओं से महाराष्ट्र जाने वाले ट्रक ड्राइवर और हेल्पर दहशत में हैं। ट्रांसपोर्टर के मुताबिक बदमाश सेंधवा और बुरहानपुर से ही ट्रकों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। फिर गाड़ी रोककर खुद को पुलिस बताकर वारदात करते हैं।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 09:51:37 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 10:12:07 AM (IST)
    1. दोनों प्रदेशों की सीमा पर ट्रक ड्राइवरों के साथ लगातार सामने आ रही लूट की वारदात।
    2. ताजा घटना में ट्रक में शराब होने की बात कहकर जांच के नाम पर कीमती सामान निकाल लिया।
    3. आरोपित पुलिस थाना पास में बोलकर करीब 100 किमी दूर ट्रक ले गए थे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के ट्रांसपोर्टरों के साथ लूट और अपहरण जैसी संगठित वारदातें सामने आई हैं। इंदौर से महाराष्ट्र जाने वाले ट्रकों को बदमाश महाराष्ट्र में प्रवेश करते ही लूट लेते हैं। जलगांव, नासिक और धुलिया में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन सीरियल घटनाओं से महाराष्ट्र जाने वाले ट्रक ड्राइवर और हेल्पर दहशत में हैं। ताजी घटना ट्रक ड्राइवर सोहेल वाहिद खान के साथ जामोद (जलगांव) में हुई है।

    आसेगांव (बुलढाणा) निवासी सोहेल खान ट्रक (एमएच-30/बीडी-8677) लेकर हेल्पर इरशाद के साथ इंदौर से रवाना हुआ था। इसमें परचून का सामान, गुलशन फुटवेयर, गुरुनानक स्वीट्स, पेसिफिक मेडिकल एजेंसी, न्यू पेसिफिक मेडिकल, दत्त सर्जिकल गुड्स, रवि इंटरप्राइजेस, श्री स्पेयर हाउस, आरसी ट्रेडिंग, केजीएन ट्रेडिंग, गोपी स्वीट, ऋषभ फार्मा आदि दुकानों का सामान भरा गया था।


    कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक करके रोक लिया

    ट्रक जैसे ही बुरहानपुर से जलगांव जामोद मार्ग पहुंचा, कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर ट्रक रोक लिया। बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच अफसर बताया और कहा कि ट्रक में नकली शराब भरी है। आरोपितों ने ड्राइवर सोहेल खान और हेल्पर इरशाद को कार में बैठा लिया और ट्रक चेकिंग के लिए कब्जे में कर लिया। आरोपित थाना पास में बोलकर करीब 100 किमी दूर ट्रक ले गए और महंगा सामान खाली कर लिया।

    सेंधवा से पीछा करती है लुटेरों की गैंग

    ट्रांसपोर्टर विक्की के मुताबिक बदमाश सेंधवा और बुरहानपुर से ही ट्रकों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। दो नवंबर को भी नेमावर निवासी फैयाज रजाक खान के साथ लूट की घटना हुई। नागपुर-मुंबई लेन पर सफेद रंग की कार में आए बदमाशों ने रोका और ट्रक खाली करवा लिया। इसके बाद 16 नवंबर को मंगेश सुनील पाटिल के साथ धुलिया के तालुका थाना क्षेत्र में घटना हुई।

