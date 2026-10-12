इंदौर में लिव-इन में रह रही प्रेमिका को पत्नी और सास ने पीटा, सिर पर पत्थर से वार; किसान से जमीन पर कब्जे को लेकर दंपति ने की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गांधी नगर थाने में मारपीट के दो मामले सामने आए हैं। पहले मामले में एक महिला ने अपने पति की प्रेमिका के साथ परिवार की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर मारपीट की। आरोप है कि महिला के सिर पर पत्थर से हमला किया गया। वहीं, दूसरे मामले में जमीन पर कब्जे को लेकर एक किसान के साथ दंपति ने मारपीट की। गांधी नगर पुलिस ने दोनों मामलों में FIR दर्ज की है।

पति की प्रेमिका के साथ पत्नी और परिजनों ने की मारपीट गांधी नगर पुलिस ने महिला पूजा की शिकायत पर रीना चौधरी, सविता चौधरी, भूरीबाई और एक अन्य महिला के खिलाफ मारपीट की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार पूजा ने बताया कि उसका रवि चौधरी से दो साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। दोनों शादी करने वाले हैं और गांधी नगर क्षेत्र में लिव-इन में रह रहे हैं।