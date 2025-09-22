नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। बाणगंगा थाना क्षेत्र में ईट भट्टे के गड्ढ़े में दो बच्चों की डूबने से मौत के बाद पुलिस ने संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दिवांशु बुधोलिया और कुलदीप मुघाटे निवासी कालिंदी गोल्ड की डूबने से मौत हो गई थी। मामले में लापरवाही सामने आने के बाद संचालक विशाल ओसवाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी तरह की एक घटना में गांधी नगर थाना क्षेत्र के एक फार्महाउस के निजी स्विमिंग पूल में सात और आठ साल के दो बच्चे डूब गए थे।

पेट्रोल पंप पर हेलमेट नहीं देने पर मां-बेटे से मारपीट एरोड्रम थाना क्षेत्र में हेलमेट नहीं देने पर आरोपितों ने मां-बेटे के साथ मारपीट की। सावन जिराती निवासी दूसरी पलटन ने बताया कि 60 फीट रोड़ स्थित एचपी पेट्रोल पंप हेलमेट नहीं देने पर दो व्यक्तियों ने अपशब्द कहे। मना किया तो मारपीट करने लगे। बीच-बचाव करने मां रेखा आई तो उनके साथ भी लात-घूसो से मारपीट की। बड़ा भाई शुभम बीच बचाव करने आया तो उसके साथ भी मारपीट की। साथ ही धमकी दी कि यदि हेलमेट नहीं दिया तो जान से खत्म कर देंगे। मामले में पुलिस ने आरोपित मोहन गोस्वामी सहित अन्य आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।