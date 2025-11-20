नेशनल शूटर से छेड़छाड़ के मामले में दो ड्राइवर और एक हेल्पर गिरफ्तार, पीड़िता ने थाने पहुंचकर दर्ज कराया बयान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नेशनल शूटर के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में राजेंद्र नगर पुलिस ने दो ड्राइवर और एक हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वर्मा ट्रेवल की इंदौर-पुणे चलने वाली बस जब्त कर ली है। बस संचालक और मैनेजर की भूमिका की जांच की जाएगी। डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार पुणे निवासी युवती पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में शामिल होने भोपाल गई थी।

16 नवंबर को वह नेशनल गेम्स खेलकर वर्मा ट्रेवल की बस (एमपी 09एजी 0336) से वापस पुणे जा रही थी। रास्ते में आरोपित हेल्पर परमिंदर गौतम ने सीट के बारे में पूछने के बहाने हाथ लगाया और युवती को परेशान किया। राजेंद्र नगर थाने के सामने पुलिस चेकिंग देखकर आरोपितों ने बस खड़ी कर की और फरार हो गए। पुलिस द्वारा दबाव बनाने पर मैनेजर विनोद वर्मा ने तीनों आरोपितों को थाने भेजा और गिरफ्तारी दिलाई। पुलिस ने वर्मा ट्रेवल की लग्जरी बस भी जब्त कर ली है।