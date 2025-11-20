मेरी खबरें
    नेशनल शूटर से छेड़छाड़ के मामले में दो ड्राइवर और एक हेल्पर गिरफ्तार, पीड़िता ने थाने पहुंचकर दर्ज कराया बयान

    Indore News: इंदौर में नेशनल शूटर के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में राजेंद्र नगर पुलिस ने दो ड्राइवर और एक हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वर्मा ट्रेवल की इंदौर-पुणे चलने वाली बस जब्त कर ली है। बस संचालक और मैनेजर की भूमिका की जांच की जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 08:49:13 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 08:49:13 PM (IST)
    नेशनल शूटर से बस में हुई थी छेड़छाड़ (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नेशनल शूटर के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में राजेंद्र नगर पुलिस ने दो ड्राइवर और एक हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वर्मा ट्रेवल की इंदौर-पुणे चलने वाली बस जब्त कर ली है। बस संचालक और मैनेजर की भूमिका की जांच की जाएगी। डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार पुणे निवासी युवती पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में शामिल होने भोपाल गई थी।

    16 नवंबर को वह नेशनल गेम्स खेलकर वर्मा ट्रेवल की बस (एमपी 09एजी 0336) से वापस पुणे जा रही थी। रास्ते में आरोपित हेल्पर परमिंदर गौतम ने सीट के बारे में पूछने के बहाने हाथ लगाया और युवती को परेशान किया। राजेंद्र नगर थाने के सामने पुलिस चेकिंग देखकर आरोपितों ने बस खड़ी कर की और फरार हो गए। पुलिस द्वारा दबाव बनाने पर मैनेजर विनोद वर्मा ने तीनों आरोपितों को थाने भेजा और गिरफ्तारी दिलाई। पुलिस ने वर्मा ट्रेवल की लग्जरी बस भी जब्त कर ली है।


    पीड़िता लिखित शिकायत कर पुणे चली गई थी। गुरुवार को वह वकीलों के साथ थाने आई और बयान दर्ज करवाए। टीआइ नीरज बिरथरे के अनुसार केस दर्ज कर आरोपित दीपक पुत्र बटनलाल मालवीय निवासी दीक्षानगर मुहालिया भोपाल, परमेंद्र पुत्र किशनलाल गौतम निवासी बरखेड़ी भोपाल और अरविंद पुत्र मिश्रीलाल वर्मा निवासी कोठारी सीहोर को गिरफ्तार कर लिया गया।

    पीड़िता ने बयानों में बताया कि परमेंद्र पर्दा हटाने के बहाने आया और छेड़छाड़ की। वह शराब के नशे में था। यात्रियों ने फटकारा तो वह चला गया। पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और ड्राइवर व एक अन्य हेल्पर का नाम पूछा और फोटो खींच लिया। बस मैनेजर को काल लगाकर शिकायत भी कर दी। उसके बाद भी आरोपित पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करते रहे। राजेंद्र नगर थाने के समीप पुलिस चेकिंग देखकर घबरा गए और बस मंदिर के समीप खड़ी कर फरार हो गए।

