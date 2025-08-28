हिंदू संगठन के ऑफिस में घुसे दो मुस्लिमों की हुई पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार

इंदौर। फूल मंडी बंद होने से बोखलाए दो मुस्लिम युवक हिंदू संगठन के कार्यालय में घुस गए। रहवासी और हिंदूवादियों ने आरोपितों की पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुुलिस भी पहुंच गई।

दो आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है। आरोपितों के विरुद्ध जबरदस्ती घुसने और धमकाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

पंढरीनाथ पुलिस के मुताबिक बजरंग दल कार्यकर्ता की शिकायत पर आरोपित अय्यूब खान,हामिद और सोहेल के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना हरसिद्धी क्षेत्र की है।

आरोपित जबरदस्ती ऑफिस में घुसे थे। तभी संगठन के कार्यकर्ता एकत्र हो गए और तीनों की पिटाई कर दी। बताते है आरोपित फूल मंडी बंद करवाने से नाराज थे। आरोपित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की जानकारी जुटा रहे थे।

मां के साथ जा रही बच्ची से छेड़छाड़

सीपीडब्ल्यूडी कालोनी में एक अधेड़ ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की। बच्ची के शौर करने पर लोगों ने उसको पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। संयोगीतागंज पुलिस के मुताबिक बच्ची मां के साथ जा रही थी। तभी आरोपित ने उसके साथ अश्लली हरकत की। पुलिस ने आरोपित बसंत सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।