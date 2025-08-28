मेरी खबरें
    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 06:44:41 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 06:56:51 PM (IST)
    हिंदू संगठन के ऑफिस में घुसे दो मुस्लिमों की हुई पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार
    मुस्लिमों को इंदौर में पीटा।

    इंदौर। फूल मंडी बंद होने से बोखलाए दो मुस्लिम युवक हिंदू संगठन के कार्यालय में घुस गए। रहवासी और हिंदूवादियों ने आरोपितों की पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुुलिस भी पहुंच गई।

    दो आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है। आरोपितों के विरुद्ध जबरदस्ती घुसने और धमकाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

    पंढरीनाथ पुलिस के मुताबिक बजरंग दल कार्यकर्ता की शिकायत पर आरोपित अय्यूब खान,हामिद और सोहेल के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना हरसिद्धी क्षेत्र की है।

    आरोपित जबरदस्ती ऑफिस में घुसे थे। तभी संगठन के कार्यकर्ता एकत्र हो गए और तीनों की पिटाई कर दी। बताते है आरोपित फूल मंडी बंद करवाने से नाराज थे। आरोपित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की जानकारी जुटा रहे थे।

    मां के साथ जा रही बच्ची से छेड़छाड़

    सीपीडब्ल्यूडी कालोनी में एक अधेड़ ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की। बच्ची के शौर करने पर लोगों ने उसको पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। संयोगीतागंज पुलिस के मुताबिक बच्ची मां के साथ जा रही थी। तभी आरोपित ने उसके साथ अश्लली हरकत की। पुलिस ने आरोपित बसंत सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

    युवकों पर घेरकर चाकू से हमला,आठ के खिलाफ केस

    कुलकर्णी नगर में बदमाशों ने दो भाईयों पर हमला कर दिया। एक पर चाकू से वार किए है। उसकी हालत गंभीर है। परदेशीपुरा पुलिस ने आठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

    पुलिस के मुताबिक घटना कुलकर्णी नगर की है। अर्जुन माली की शिकायत पर सोमराज सिंघनाथ,विनोद सिंघनाथ,आयुष खींची,राजेश खींची,भय्यू,विकास सैनी,अभिषेक चौधरी,विकास व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    अर्जुन नावेल्टी मार्केट(जेल रोड़) पर काम करता है। उसने पुलिस को बताया कि आरोपित ने आयुष ने उससे कहा कि उसका भाई अजय उर्फ अज्जू नाले किनारे बेहोश पड़ा है।

    अर्जुन उसको देखने गया तो आयुष व उसके साथियों ने घेर कर पीटना शुरु कर दिया। वह उनसे छुट कर भागा ही था कि खबर मिली अज्जू के साथ हाथापाई हो रही है।

    अर्जुन उसको बचाने गया तो आरोपितों ने दोनों भाईयों को पीटना शुरु कर दिया। आरोपितों ने अज्जू पर तो चाकूओं से हमला कर दिया।

