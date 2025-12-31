मेरी खबरें
    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत के मामले में हाईकोर्ट में लगी 2 जनहित याचिकाएं, आज ही होगी सुनवाई

    इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से आठ लोगों की मौत के मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दो जनहित याचिकाएं लगाई गई हैं। इस ...और पढ़ें

    By Kuldeep BhawsarEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 02:22:22 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 02:27:15 PM (IST)
    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत के मामले में हाईकोर्ट में लगी 2 जनहित याचिकाएं, आज ही होगी सुनवाई
    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ। फाइल फोटो

    1. भागीरथपुरा में 6 दिन से जारी है दूषित पानी से मौत का सिलसिला
    2. नर्मदा वॉटर लाइन सप्लाई में जांच के दौरान सामने आई बड़ी खामियां
    3. दूषित पानी सप्लाई होने के मामले में 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से आठ लोगों की मौत के मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दो जनहित याचिकाएं लगाई गई हैं। इस मामले में आज ही सुनवाई होगी। क्षेत्र में गंदा पानी सप्लाई होने से 1100 से ज्यादा लोग बीमार बताए गए हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में जेडओ, सहायक यंत्री और उपयंत्री के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

    भागीरथपुरा के वार्ड 11 में 7 हजार नर्मदा वॉटर लाइन के कनेशक्शन हैं। 1997 में बनी भागीरथपुरा पानी की टंकी से ही इलाके में पानी वितरित किया जाता है। यह टंकी नर्मदा फेज एक व दो की पाइप लाइन से भरी जाती है। 9 सितंबर को पानी की टंकी की रामकी कंपनी के कर्मचारियों ने सफाई की थी। दूषित पानी से लोगों के बीमार होने की सूचना के बाद 28 दिसंबर को भी सफाई की गई। 2003 में टंकी के पास बनी पुलिस चौकी, उसके पास नर्मदा लाइन के ऊपर शौचालय बना दिया था।


    रहवासियों ने इलाके में गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से की थी, लेकिन इसको लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिसकी वजह से यहां दूषित पानी सप्लाई होता रहा और आठ लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ गई।

