महू में बजरंग दल ने पकड़ा शादी में पकने आया दो क्विंटल गोमांस, पकाने की थी पूरी तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। महू कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार को बजरंग दल ने शादी में पकने के लिए आया दो क्विंटल गोमांस पकड़ा। गोमांस की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता जमा हो गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोमांस को थाने पहुंचाने के लिए वाहन बुलाया, परंतु बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सिमरोल ब्रिज पर गोमांस रख दिया और करीब सवा घंटे तक रास्ता जाम किया। सोमवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं को गोमांस की तस्करी की सूचना मिली।
सूचना मिलने के बाद कार्यकर्ता नजर रखे हुए थे। इस दौरान गोमांस से भरी हुई गाड़ी सिमरोल ब्रिज के समीप खान कॉलोनी स्थित मैरिज गार्डन में पहुंची, जहां पर बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंचे और गाड़ी की तलाशी लेने पर अलग-अलग कट्टों में दो क्विंटल गोमांस पकड़ा। साथ ही गोमांस लेकर आए अयान की भी जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। गार्डन में गोमांस पकाने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। इसको लेकर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और वेन में तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने गोमांस को लोडिंग वाहन में रखवाया और थाने ले जाने के लिए रवाना किया।
रास्ते में सिमरोल ब्रिज पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वाहन को रोककर गोमांस को सड़क पर रख कर रास्ता जाम कर दिया। साथ ही धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं ने महू पुलिस पर गोमांस तस्करी को रोकने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि पूर्व में भी कई गाड़ियां पकड़ कर दी, परंतु पुलिस द्वारा गोमांस की तस्करी करने वाले मुख्य आरोपित नहीं पकड़े गए हैं।
कोतवाली थाना क्षेत्र से ही सबसे अधिक गोमांस तस्करी होती है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मैरिज गार्डन मालिक पर प्रकरण दर्ज कराने, उद्यान को तोड़ने, तस्करी करने वाले मुख्य आरोपित को पकड़ने की मांगें की। करीब सवा घंटे तक मार्ग जाम रखा।
इस दौरान मौके पर एसडीओपी ललित सिकरवार, महू टीआई राहुल शर्मा, किशनगंज टीआई कुलदीप खत्री, बड़गोंदा टीआई प्रकाश वास्कले सहित पुलिस बल मौजूद रहा। मांगों के अनुसार पुलिस द्वारा बंडा बस्ती में मुख्य आरोपित को पकड़ने के लिए टीम भी रवाना की, पर कोई नहीं मिला। अधिकारियों के आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम खत्म किया।