इंदौर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले मेवाती मोहल्ला के दो दुकानदार तड़ीपार

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमारसिंह ने मेवाती मोहल्ला के दो दुकानदारों को तड़ीपार(जिलाबदर) कर दिया। आरोपितों को चाइनीज मांझा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मांझा बेचने वालों के गोदाम और दुकानों को सील भी कर चुकी है। कमिश्नर ने 3 के विरुद्ध निर्बंधन की कार्रवाई करते हुए थाने में हाजिरी लगाने के आदेश दिए है।

एडिशनल डीसीपी(अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक शोएब पुत्र मोहम्मद सईद मेव निवासी मेवाती मोहल्ला और समीर पुत्र शफीक मेव निवासी मेवाती मोहल्ला को जिलाबदर किया गया है। आरोपितों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। आरोपित शफीक मेव निवासी मेवाती मोहल्ला,जावेद उर्फ बबलू खान निवासी फरीद खान,आरिफ हुसैन निवासी मेवाती मोहल्ला को निर्बंधन के तहत थाना मेें में हाजिरी लगाने के आदेश दिए है। एडीसीपी के मुताबिक बायपास पर एक छात्र की चाइनीज मांझा से गला कटने से मौत हो गई थी।