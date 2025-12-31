मेरी खबरें
    इंदौर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले मेवाती मोहल्ला के दो दुकानदार तड़ीपार

    By Mukesh MangalEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 06:27:39 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 06:30:31 PM (IST)
    1. छात्र की मौत के बाद सख्त हुई पुलिस।
    2. 20 दुकानदारों पर भी होगी कार्रवाई।
    3. गोदाम और दुकानों को सील हुए हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमारसिंह ने मेवाती मोहल्ला के दो दुकानदारों को तड़ीपार(जिलाबदर) कर दिया। आरोपितों को चाइनीज मांझा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मांझा बेचने वालों के गोदाम और दुकानों को सील भी कर चुकी है। कमिश्नर ने 3 के विरुद्ध निर्बंधन की कार्रवाई करते हुए थाने में हाजिरी लगाने के आदेश दिए है।

    एडिशनल डीसीपी(अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक शोएब पुत्र मोहम्मद सईद मेव निवासी मेवाती मोहल्ला और समीर पुत्र शफीक मेव निवासी मेवाती मोहल्ला को जिलाबदर किया गया है। आरोपितों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो चुका है।

    आरोपित शफीक मेव निवासी मेवाती मोहल्ला,जावेद उर्फ बबलू खान निवासी फरीद खान,आरिफ हुसैन निवासी मेवाती मोहल्ला को निर्बंधन के तहत थाना मेें में हाजिरी लगाने के आदेश दिए है। एडीसीपी के मुताबिक बायपास पर एक छात्र की चाइनीज मांझा से गला कटने से मौत हो गई थी।


    इसके बाद पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने वालों के विरुद्ध मुहिम चलाई और विभिन्न थानों में 30 अपराध पंजिबद्ध किए। पुलिस ने 42 लोगों को आरोपित बनाया। बीस अन्य आरोपितों को जिलाबदर किया जाएगा।

    आयुक्त ने शोएब उर्फ अन्नू,सचिन बकावले,राहुल उर्फ बबाल,बलप्रीत उर्फ बाबी,सुधीर सिलावट के खिलाफ भी निर्बंधन के तहत आदेश दिए है। नागेश वाघ,करण केवट,हेमंत उर्फ लक्की,राहुल उर्फ टोपी और कृष्णा उर्फ बाबू कटोरा को भी जिलाबदर किया है।

