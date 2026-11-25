नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चंदन नगर थाना क्षेत्र में दो वर्षीय बच्ची की एसिड पीने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। लापरवाही की भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बच्ची का नाम वंशीका पुत्री सुनील निवासी विकास नगर है। स्वजन ने बताया बच्ची ने खेलते खेलते एसिड की बोतल उठा ली थी। स्वजन ने गंभीर अवस्था में उसको भर्ती करवाया लेकिन उसने दम तोड़ दिया।