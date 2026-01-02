'कौन कह रहा है हमारी नहीं चली', इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर उमा भारती ने नेताओं पर उठाया सवाल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने अपने एक्स हैंडल पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्हेांने लिखा है कि इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं। जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता या तो प्रायश्चित या दंड!

उमा भारती ने लिखा है कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गईं। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है।