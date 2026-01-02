मेरी खबरें
    'कौन कह रहा है हमारी नहीं चली', इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर उमा भारती ने नेताओं पर उठाया सवाल

    इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और भाजपा नेता उमा भारती ने शहर के नेताओं पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने एक्स पर पोस

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 01:34:47 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 01:43:09 PM (IST)
    उमा भारती ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने अपने एक्स हैंडल पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्हेांने लिखा है कि इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं। जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता या तो प्रायश्चित या दंड!

    उमा भारती ने लिखा है कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गईं। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है।


    जिंदगी की कीमत दो लाख रुपये नहीं होती

    पूर्व सीएम ने लिखा- जिंदगी की कीमत दो लाख रुपए नहीं होती क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुःख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीडितजनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है।

